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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

09.11.2023 18:22
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/11/2023
Karar Sayısı
3326-53
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                     SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
 SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR                                                                                                       TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ                    
                            GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
                   30.09.2023 dönemine ait Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablo ve Dipnotlar tarafımızca incelenmiş olup,
 
                    Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde raporların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucu doğabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
                    Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde raporların ilişkin olduğu dönem itibarıyla, finansal tabloların ve raporlardaki diğer finansal konulardaki bilgilerin, Bankanın finansal durumu hakkında karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizlikler ile birlikte dürüstçe ve gerçeği doğru biçimde yansıttığını,
 
                    Kabul ve beyan ederiz.
 
 
 
 
                       Abdülkadir AKSU                                                   Sadık YAKUT
         Yönetim Kurulu ve Denetim                               Yönetim Kurulu ve Denetim 
                    Komitesi Üyesi                                                   Komitesi Üyesi
 
 
 
 
 
 
 
Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH                  Şuayyip İLBİLGİ                Korhan TURGUT   
  Genel Müdür ve Yönetim            Genel Müdür Yardımcısı      Genel Muhasebe ve    Kurulu Murahhas Üyesi                                                               Mali İşler Başkanı                                           




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216456


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