***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sürdürülebilirlik Raporu









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun yayımlamış olduğu Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere Bankamızın uyum durumunu gösteren 2022 Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120028BIST