***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Tertip İhraç Belgesi
09.07.2020 17:40
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.04.2013 - 17.04.2015
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: a) 03.04.2013 tarihli özel durum açıklamamız
b)17.04.2015 tarihli özel durum açıklamamız
İlgi "a" da kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulduğu ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği,
İlgi "b" de kayıtlı açıklamamız ile GMTN Programı sözleşmesel boyutunun 7 milyar ABD Dolarına arttırıldığı duyurulmuştu.
Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlemler aşağıda listelenmiş olup, SPK onaylı tertip ihraç belgesine de ekte yer verilmiştir.
ISIN: XS2203801738
İHRAÇ TARİHİ: 14.07.2020
VADE: 15.01.2021
DÖVİZ: GBP
NOMİNAL TUTAR: 20.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858312
BIST
18:05115.794
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
|| -2.918,92
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
115.634
18:056,8660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
18:057,7657
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0095
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7512
18:05397,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,61
|Açılış
|: 397,30
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
396,42
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|38.769.511
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|13.211.883
|% 9,99
|
|BERA
|5,29
|98.075.582
|% 9,98
|
|BFREN
|342,60
|36.330.352
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|108.999.766
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,93
|12.027.327
|% -10,00
|
|TRCAS
|3,61
|80.050.021
|% -9,98
|
|GEREL
|5,33
|48.766.498
|% -9,97
|
|SNPAM
|8,67
|6.062.606
|% -9,97
|
|TURGG
|61,05
|12.379.696
|% -9,96
|
|SISE
|6,38
|3.881.902.915
|% 0,16
|
|THYAO
|11,55
|1.803.140.151
|% 2,12
|
|TRKCM
|4,63
|1.471.009.837
|% 7,42
|
|EKGYO
|2,16
|1.432.368.399
|% -5,26
|
|GARAN
|7,91
|1.310.475.607
|% -3,06
|
|EKGYO
|2,16
|1.432.368.399
|% -5,26
|
|SISE
|6,38
|3.881.902.915
|% 0,16
|
|ODAS
|2,63
|1.167.550.110
|% -2,95
|
|TRKCM
|4,63
|1.471.009.837
|% 7,42
|
|KRDMD
|3,09
|905.121.346
|% -5,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6371
|8,6804
|% 0,17
|
|Frank
|7,2749
|7,3187
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8242
|1,8334
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-8,58
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|2.659
|2.699
|9,00
|
|Tam
|2.655
|2.670
|-3,40
|
|Yarım
|1.290
|1.306
|-1,70
|
|Çeyrek
|645
|654
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|18,60
|18,63
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,11
|4,11
|-0,02
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|B. Petrol
|42,61
|42,61
|-0,69
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