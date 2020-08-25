***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Tertip İhraç Belgesi
25.08.2020 13:46
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
İlgi: a) 03.04.2013 tarihli özel durum açıklamamız b) 17.04.2015 tarihli özel durum açıklamamız İlgi "a" da kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulduğu ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği, İlgi "b" de kayıtlı açıklamamız ile GMTN Programı sözleşmesel boyutunun 7 milyar ABD Dolarına arttırıldığı duyurulmuştu. Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlemler aşağıda listelenmiş olup, SPK onaylı tertip ihraç belgesine de ekte yer verilmiştir. ISIN: XS2222040383 İHRAÇ TARİHİ: 25.08.2020 VADE: 26.02.2021 DÖVİZ: GBP NOMİNAL TUTAR: 25.000.000 ISIN: XS2223775870 İHRAÇ TARİHİ: 27.08.2020 VADE: 01.03.2021 DÖVİZ: USD NOMİNAL TUTAR: 17.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871038
BIST
13:351.105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,35
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.100
13:357,3982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0206
|Açılış
|: 7,4290
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3990
En Düşük
7,3558
13:358,7589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0610
|Açılış
|: 8,7600
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|Önceki Kapanış
|: 8,7350
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8,7603
En Düşük
8,6716
13:35458,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,64
|Açılış
|: 458,47
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler13:35
|INTEM
|14,30
|3.889.836
|% 10,00
|
|IZMDC
|19,60
|9.685.332
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.235.862
|% 9,99
|
|TKURU
|106,50
|284.994
|% 9,91
|
|CUSAN
|5,11
|30.726.534
|% 9,89
|
|BURVA
|55,00
|739.085
|% -6,78
|
|DERAS
|8,95
|9.611.969
|% -6,77
|
|BURCE
|21,54
|994.952
|% -6,35
|
|IZFAS
|3,05
|740.164
|% -5,57
|
|RAYSG
|6,96
|7.834.747
|% -5,31
|
|THYAO
|11,36
|934.221.063
|% 2,53
|
|PETKM
|4,17
|782.901.995
|% 0,72
|
|SASA
|15,84
|568.807.357
|% 6,31
|
|GUSGR
|6,57
|451.065.648
|% 2,02
|
|GSRAY
|3,10
|383.912.169
|% 6,16
|
|PETKM
|4,17
|782.901.995
|% 0,72
|
|EKGYO
|1,91
|304.286.937
|% -1,04
|
|YKBNK
|2,09
|323.845.503
|% -2,34
|
|GSRAY
|3,10
|383.912.169
|% 6,16
|
|BJKAS
|3,29
|306.993.816
|% 3,46
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3954
|7,3982
|% 0,28
|
|Euro
|8,7543
|8,7589
|% 0,70
|
|Sterlin
|9,6755
|9,7240
|% 0,65
|
|Frank
|8,1052
|8,1540
|% 0,54
|
|Riyal
|1,9662
|1,9760
|% 0,21
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|-2,09
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|3.043
|3.089
|-24,00
|
|Tam
|3.029
|3.105
|-23,53
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-11,38
|
|Çeyrek
|734
|751
|-5,69
|
|Gümüş.Ons
|26,54
|26,58
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,02
|
|B. Petrol
|45,83
|45,83
|0,19
|