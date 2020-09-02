***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Tertip İhraç Belgesi
02.09.2020 16:13
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
İlgi: a) 03.04.2013 tarihli özel durum açıklamamız
b) 17.04.2015 tarihli özel durum açıklamamız
İlgi "a" da kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulduğu ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği,
İlgi "b" de kayıtlı açıklamamız ile GMTN Programı sözleşmesel boyutunun 7 milyar ABD Dolarına arttırıldığı duyurulmuştu.Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlem aşağıda listelenmiş olup, SPK onaylı tertip ihraç belgesine de ekte yer verilmiştir.
ISIN: XS2226237746
İHRAÇ TARİHİ: 03.09.2020
VADE: 08.03.2021
DÖVİZ: GBP
NOMİNAL TUTAR: 25.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872965
BIST
16:231.084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,22
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.082
16:237,3866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0190
|Açılış
|: 7,4050
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|Önceki Kapanış
|: 7,3790
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7,3876
En Düşük
7,3588
16:238,7427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0351
|Açılış
|: 8,7500
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|Önceki Kapanış
|: 8,7800
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8,7941
En Düşük
8,7347
16:23464,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,01
|Açılış
|: 464,66
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler16:23
|FENER
|31,02
|685.172.941
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.578.728
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|KENT
|509,40
|13.301.644
|% -10,00
|
|DOGUB
|4,26
|100.625.568
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|OZBAL
|6,67
|149.352.626
|% -8,88
|
|FONET
|10,67
|22.658.175
|% -5,66
|
|SISE
|6,20
|742.140.415
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,48
|703.047.790
|% 9,78
|
|FENER
|31,02
|685.172.941
|% 10,00
|
|BJKAS
|3,33
|619.657.025
|% 7,42
|
|ASELS
|16,74
|574.615.473
|% -0,53
|
|GSRAY
|3,48
|703.047.790
|% 9,78
|
|BJKAS
|3,33
|619.657.025
|% 7,42
|
|EKGYO
|1,77
|254.335.697
|% 0,57
|
|PETKM
|3,96
|543.360.517
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,91
|114.513.818
|% 7,06
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3834
|7,3866
|% 0,26
|
|Euro
|8,7390
|8,7427
|% -0,40
|
|Sterlin
|9,8240
|9,8732
|% -0,04
|
|Frank
|8,0657
|8,1143
|% -0,00
|
|Riyal
|1,9633
|1,9732
|% 0,29
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-20,36
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-1,69
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|-7,00
|
|Tam
|3.074
|3.152
|-11,08
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-5,35
|
|Çeyrek
|745
|762
|-2,68
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,41
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|-0,09
|
|B. Petrol
|45,68
|45,68
|0,10
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