***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Tertip İhraç Belgesi









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYEarihli özel durum açıklamamızİlgi "a" da kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulduğu ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği,İlgi "b" de kayıtlı açıklamamız ile GMTN Programı sözleşmesel boyutunun 7 milyar ABD Dolarına arttırıldığı duyurulmuştu.Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlem aşağıda listelenmiş olup, SPK onaylı tertip ihraç belgesine de ekte yer verilmiştir.ISIN: XS2236067174İHRAÇ TARİHİ: 23.09.2020VADE: 24.12.2020DÖVİZ: GBPNOMİNAL TUTAR: 24.000.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876135BIST