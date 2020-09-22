***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Tertip İhraç Belgesi
22.09.2020 11:52
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYEarihli özel durum açıklamamız
İlgi "a" da kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulduğu ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği,
İlgi "b" de kayıtlı açıklamamız ile GMTN Programı sözleşmesel boyutunun 7 milyar ABD Dolarına arttırıldığı duyurulmuştu.
Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlem aşağıda listelenmiş olup, SPK onaylı tertip ihraç belgesine de ekte yer verilmiştir.
ISIN: XS2236067174
İHRAÇ TARİHİ: 23.09.2020
VADE: 24.12.2020
DÖVİZ: GBP
NOMİNAL TUTAR: 24.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876135
BIST
12:551.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,92
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.096
En Düşük
1.085
12:557,6498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0177
|Açılış
|: 7,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6695
En Düşük
7,6111
12:558,9862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0066
|Açılış
|: 8,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
8,9988
En Düşük
8,9625
12:55467,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,64
|Açılış
|: 467,84
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,26
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler12:55
|ISBIR
|2.142,90
|2.393.619
|% 10,00
|
|IDGYO
|6,27
|7.910.051
|% 10,00
|
|TLMAN
|31,26
|7.892.181
|% 9,99
|
|TKURU
|584,40
|490.312
|% 9,99
|
|EMNIS
|22,70
|404.083
|% 9,98
|
|ISKUR
|450.001,00
|900.002
|% -10,00
|
|PKENT
|809,20
|309.114
|% -10,00
|
|KSTUR
|167,70
|628.540
|% -9,98
|
|KENT
|369,50
|3.173.467
|% -9,97
|
|YONGA
|53,50
|914.208
|% -9,93
|
|SISE
|6,56
|892.075.467
|% 0,15
|
|KRDMD
|3,22
|547.018.284
|% 1,26
|
|PETKM
|4,23
|418.823.927
|% 1,68
|
|TCELL
|14,89
|178.539.797
|% 1,36
|
|GARAN
|6,50
|169.887.536
|% 0,31
|
|KRDMD
|3,22
|547.018.284
|% 1,26
|
|SISE
|6,56
|892.075.467
|% 0,15
|
|PETKM
|4,23
|418.823.927
|% 1,68
|
|ISGYO
|1,75
|167.194.168
|% 3,55
|
|EKGYO
|1,73
|128.949.737
|% 0,00
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6447
|7,6498
|% 0,23
|
|Euro
|8,9794
|8,9862
|% 0,07
|
|Sterlin
|9,7437
|9,7926
|% -0,11
|
|Frank
|8,3056
|8,3556
|% -0,09
|
|Riyal
|2,0316
|2,0418
|% 0,12
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.904
|-8,80
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|3.114
|3.162
|14,00
|
|Tam
|3.099
|3.176
|11,10
|
|Yarım
|1.498
|1.536
|5,37
|
|Çeyrek
|751
|768
|2,69
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,96
|-0,11
|
|B. Petrol
|42,02
|42,02
|0,58
|