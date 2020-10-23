***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Tertip İhraç Belgesi
23.10.2020 16:26
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
İlgi: a) 03.04.2013 tarihli özel durum açıklamamız
b)17.04.2015 tarihli özel durum açıklamamız
İlgi "a" da kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulduğu ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği,
İlgi "b" de kayıtlı açıklamamız ile GMTN Programı sözleşmesel boyutunun 7 milyar ABD Dolarına arttırıldığı duyurulmuştu.
Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlem aşağıda listelenmiş olup, SPK onaylı tertip ihraç belgesine de ekte yer verilmiştir.
ISIN: XS2250138612
İHRAÇ TARİHİ: 27.10.2020
VADE: 01.02.2021
DÖVİZ: GBP
NOMİNAL TUTAR: 30.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883309
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|Değişim
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|| -7,69
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|Değişim
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|| 0,0301
|Açılış
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En Yüksek
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|YKBNK
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|
|18:05
|Alış
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TKFEN, BIMAS