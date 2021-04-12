***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Tertip İhraç Belgesi
12.04.2021 16:17
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
İlgi: a) 03.04.2013 tarihli özel durum açıklamamız b)17.04.2015 tarihli özel durum açıklamamız İlgi "a" da kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulduğu ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği, İlgi "b" de kayıtlı açıklamamız ile GMTN Programı sözleşmesel boyutunun 7 milyar ABD Dolarına arttırıldığı duyurulmuştu. Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlem aşağıda listelenmiş olup, SPK onaylı tertip ihraç belgesine de ekte yer verilmiştir. ISIN: XS2331304860 İHRAÇ TARİHİ: 13.04.2021 VADE: 13.10.2021 DÖVİZ: GBP NOMİNAL TUTAR: 4.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926723
BIST
16:521.376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,51
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
16:528,1518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
16:529,7381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0214
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
16:52457,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,77
|Açılış
|: 457,82
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
458,54
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler16:52
|MTRKS
|49,56
|6.572.251
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.177.475
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.552.344
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|17.244.173
|% 9,97
|
|TUREX
|17,56
|2.191.172
|% 9,96
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.410.965
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|956.944
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|EREGL
|17,41
|1.743.615.612
|% 6,16
|
|GARAN
|6,69
|1.034.126.752
|% 1,06
|
|KRDMD
|7,39
|679.955.920
|% 0,68
|
|FENER
|32,66
|607.205.380
|% 4,35
|
|THYAO
|11,77
|597.750.511
|% -1,67
|
|EKGYO
|1,78
|496.360.212
|% -2,20
|
|TSKB
|1,28
|291.899.367
|% -4,48
|
|YKBNK
|2,07
|462.717.209
|% 0,00
|
|GARAN
|6,69
|1.034.126.752
|% 1,06
|
|EREGL
|17,41
|1.743.615.612
|% 6,16
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1476
|8,1518
|% 0,03
|
|Euro
|9,7303
|9,7381
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,1710
|11,2270
|% 0,04
|
|Frank
|8,8103
|8,8634
|% 0,10
|
|Riyal
|2,1668
|2,1777
|% 0,02
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|15,85
|
|Altın Gr.
|458
|458
|4,09
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|22,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,48
|0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,15
|
|B. Petrol
|63,88
|63,88
|0,60
|
Seans Raporu
16:52
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17:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 88 artarak (% 0.41 ) 1, 191
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17:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, MTRKS, TUREX, QUAGR, TKURU, DERHL, BJKAS
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17:04
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UMPAS, ETYAT, BALAT, BRKO, FRIGO, ADESE, MERIT, SONME, VAKFN, UTPYA
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17:04
HATEK, MTRKS, ORMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:04
MARTI, UFUK, EKIZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında