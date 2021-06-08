***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Tertip İhraç Belgesi
08.06.2021 10:19
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
İlgi: a) 03.04.2013 tarihli özel durum açıklamamız b)17.04.2015 tarihli özel durum açıklamamız İlgi "a" da kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulduğu ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği, İlgi "b" de kayıtlı açıklamamız ile GMTN Programı sözleşmesel boyutunun 7 milyar ABD Dolarına arttırıldığı duyurulmuştu. Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlem aşağıda listelenmiş olup, SPK onaylı tertip ihraç belgesine de ekte yer verilmiştir. ISIN: XS2351477265 İHRAÇ TARİHİ: 9.06.2021 VADE: 10.09.2021 DÖVİZ: GBP NOMİNAL TUTAR: 13.487.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940944
BIST
13:541.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,27
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
13:548,5824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0228
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
13:5410,4682
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0121
|Açılış
|: 10,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
13:54521,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,68
|Açılış
|: 521,09
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler13:54
|ATATP
|35,12
|89.131.224
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|5.862.343
|% 9,95
|
|MZHLD
|43,74
|2.457.118
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|215.217.224
|% 9,93
|
|GSDDE
|6,10
|3.467.081
|% 9,91
|
|CASA
|144,00
|201.162
|% -7,40
|
|VAKKO
|13,28
|30.469.154
|% -6,61
|
|METUR
|7,02
|10.654.075
|% -6,40
|
|EUKYO
|5,79
|3.355.380
|% -5,85
|
|UFUK
|14,95
|26.012
|% -5,44
|
|EKGYO
|2,04
|547.542.416
|% 2,51
|
|THYAO
|14,42
|539.164.520
|% -0,41
|
|GARAN
|8,28
|408.377.442
|% -0,24
|
|KRDMD
|7,83
|382.532.905
|% 1,03
|
|BMSCH
|5,69
|224.008.027
|% 6,36
|
|EKGYO
|2,04
|547.542.416
|% 2,51
|
|GSDHO
|2,08
|142.974.021
|% 6,12
|
|IHLGM
|1,22
|76.805.400
|% 0,83
|
|YKBNK
|2,25
|119.491.808
|% 0,00
|
|BOBET
|4,43
|215.217.224
|% 9,93
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5807
|8,5824
|% -0,26
|
|Euro
|10,4646
|10,4682
|% -0,12
|
|Sterlin
|12,1198
|12,1806
|% -0,19
|
|Frank
|9,5346
|9,5920
|% -0,23
|
|Riyal
|2,2798
|2,2912
|% -0,34
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-3,22
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-2,44
|
|Cumhuriyet
|3.448
|3.500
|-16,00
|
|Tam
|3.430
|3.519
|-15,80
|
|Yarım
|1.658
|1.702
|-7,64
|
|Çeyrek
|832
|851
|-3,82
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,62
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,03
|
|B. Petrol
|72,40
|72,40
|0,18
|