***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Tertip İhraç Belgesi
30.06.2021 14:47
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: a) 03.04.2013 tarihli özel durum açıklamamız b)17.04.2015 tarihli özel durum açıklamamız İlgi "a" da kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulduğu ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği, İlgi "b" de kayıtlı açıklamamız ile GMTN Programı sözleşmesel boyutunun 7 milyar ABD Dolarına arttırıldığı duyurulmuştu. Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlem aşağıda listelenmiş olup, SPK onaylı tertip ihraç belgesine de ekte yer verilmiştir. ISIN: XS2360496124 İHRAÇ TARİHİ: 02.07.2021 VADE: 01.11.2021 DÖVİZ: GBP NOMİNAL TUTAR: 20.287.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945056
BIST
17:431.370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 13,36
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
17:438,6579
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0411
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6496
17:4310,2951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0318
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2799
17:43494,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,94
|Açılış
|: 494,23
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler17:43
|PKENT
|2.844,40
|5.246.695
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,10
|76.293.140
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.753.191
|% 10,00
|
|VERTU
|23,10
|53.852.486
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|230.898.726
|% 9,99
|
|KUTPO
|51,85
|4.359.704
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.100.390
|% -9,91
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|IDGYO
|5,38
|6.845.215
|% -8,50
|
|THYAO
|13,62
|1.133.793.869
|% 1,87
|
|GARAN
|8,41
|908.100.663
|% 1,33
|
|SASA
|27,48
|427.059.758
|% 1,10
|
|KOZAL
|117,60
|369.328.770
|% 0,43
|
|ERBOS
|130,60
|341.044.462
|% 0,31
|
|EKGYO
|1,89
|255.560.973
|% 1,07
|
|YKBNK
|2,19
|284.245.389
|% 1,39
|
|GARAN
|8,41
|908.100.663
|% 1,33
|
|THYAO
|13,62
|1.133.793.869
|% 1,87
|
|PEKGY
|1,10
|76.293.140
|% 10,00
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6546
|8,6579
|% -0,47
|
|Euro
|10,2908
|10,2951
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,9112
|11,9709
|% -0,72
|
|Frank
|9,3279
|9,3841
|% -0,40
|
|Riyal
|2,3046
|2,3162
|% -0,34
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|3,33
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,17
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,85
|75,85
|1,24
|