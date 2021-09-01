***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Tertip İhraç Belgesi
01.09.2021 11:31
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: a) 03.04.2013 tarihli özel durum açıklamamız b)17.04.2015 tarihli özel durum açıklamamız İlgi "a" da kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulduğu ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği, İlgi "b" de kayıtlı açıklamamız ile GMTN Programı sözleşmesel boyutunun 7 milyar ABD Dolarına arttırıldığı duyurulmuştu. Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlem aşağıda listelenmiş olup, SPK onaylı tertip ihraç belgesine de ekte yer verilmiştir. ISIN: XS2381153456 İHRAÇ TARİHİ: 01.09.2021 VADE: 01.03.2022 DÖVİZ: ABD Doları NOMİNAL TUTAR: 17.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961137
BIST
18:051.479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,99
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474
|
1.485
En Düşük
1.472
18:058,2764
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0073
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3000
|
8,3102
En Düşük
8,2566
18:059,8523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0284
|Açılış
|: 9,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8050
|
9,8694
En Düşük
9,7991
18:05481,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -2,01
|Açılış
|: 481,56
|
|Önceki Kapanış
|: 483,57
|
484,89
En Düşük
480,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEPO
|6,05
|2.219.043
|% 10,00
|
|BASCM
|10,23
|354.290
|% 10,00
|
|ORCAY
|10,89
|634.691
|% 10,00
|
|AKFGY
|3,08
|85.009.595
|% 10,00
|
|PAMEL
|46,90
|35.474.271
|% 9,99
|
|KENT
|207,00
|3.234.667
|% -10,00
|
|BALAT
|7,46
|3.690.778
|% -9,90
|
|DARDL
|3,14
|72.662.688
|% -8,19
|
|ANELE
|2,86
|188.920.921
|% -7,74
|
|YAPRK
|33,60
|68.222.044
|% -7,28
|
|GARAN
|9,86
|981.703.593
|% 0,31
|
|THYAO
|12,90
|700.859.183
|% 0,00
|
|TUPRS
|105,00
|536.603.198
|% 1,35
|
|KOZAL
|105,40
|477.829.845
|% 0,00
|
|FENER
|37,02
|463.188.553
|% 5,83
|
|YKBNK
|2,64
|300.258.986
|% 0,76
|
|ODAS
|1,54
|172.682.493
|% 1,32
|
|GARAN
|9,86
|981.703.593
|% 0,31
|
|DOHOL
|2,66
|244.624.696
|% 3,50
|
|GSDHO
|2,35
|196.130.960
|% 9,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2740
|8,2769
|% -0,08
|
|Euro
|9,8447
|9,8553
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,4143
|11,4716
|% 0,30
|
|Frank
|9,0130
|9,0673
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2000
|2,2110
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|-4,35
|
|Altın Gr.
|481
|482
|-2,00
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|-8,00
|
|Tam
|3.182
|3.262
|-7,32
|
|Yarım
|1.538
|1.578
|-3,54
|
|Çeyrek
|771
|789
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,08
|
|B. Petrol
|72,74
|72,74
|1,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GSDHO
Yüzde 9.81 oranında artışla 2.35 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 094, 048 adet işlem
-
17:58BURCE
Yüzde 9.62 oranında artışla 21.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 794, 017 adet işlem
-
17:57YESIL
Yüzde 8.92 oranında artışla 2.32 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 409, 908 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 93 artarak (% 0.31 ) 1, 592
-
17:56XU100
Endeks 1, 479 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 10, 291.00 milyon TL de