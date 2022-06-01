***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Tertip İhraç Belgesi
01.06.2022 17:06
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: a) 03.04.2013 tarihli özel durum açıklamamız b)17.04.2015 tarihli özel durum açıklamamız İlgi "a" da kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulduğu ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği, İlgi "b" de kayıtlı açıklamamız ile GMTN Programı sözleşmesel boyutunun 7 milyar ABD Dolarına arttırıldığı duyurulmuştu. Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlem aşağıda listelenmiş olup, SPK onaylı tertip ihraç belgesine de ekte yer verilmiştir. DÖVİZ: GBP NOMİNAL TUTAR: 7.500.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033950
BIST
18:052.602
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 32,80
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.603
En Düşük
2.565
18:0516,4743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0821
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4874
En Düşük
16,3796
18:0517,7708
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,2748
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7708
En Düşük
17,4621
18:05989,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 15,77
|Açılış
|: 988,96
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
990,47
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAGEN
|11,55
|96.634.972
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|27.296.006
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|12.168.501
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.612.416
|% 9,98
|
|BURCE
|27,82
|22.952.597
|% 9,96
|
|PSGYO
|11,67
|320.840.678
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.878.061
|% -9,94
|
|TSKB
|2,10
|634.079.260
|% -8,70
|
|CASA
|124,90
|650.087
|% -8,03
|
|COSMO
|9,52
|503.075
|% -7,12
|
|THYAO
|49,60
|4.163.642.069
|% 0,69
|
|SASA
|40,20
|3.316.530.530
|% 6,57
|
|AKBNK
|8,83
|2.752.001.328
|% 4,37
|
|KRDMD
|15,23
|1.745.729.917
|% 0,86
|
|SISE
|21,02
|1.704.488.996
|% 0,29
|
|AKBNK
|8,83
|2.752.001.328
|% 4,37
|
|TSKB
|2,10
|634.079.260
|% -8,70
|
|EKGYO
|2,81
|725.992.719
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,85
|1.203.991.356
|% 2,32
|
|SKBNK
|1,26
|208.903.120
|% -2,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4611
|16,4743
|% 0,50
|
|Euro
|17,7259
|17,7708
|% 1,57
|
|Sterlin
|20,6119
|20,7153
|% 1,01
|
|Frank
|17,1001
|17,2032
|% 0,89
|
|Riyal
|4,3785
|4,4004
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|20,86
|
|Altın Gr.
|989
|989
|15,76
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,23
|22,25
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,78
|0,26
|
|B. Petrol
|117
|117
|0,77
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58ESEN
Yüzde 5.02 oranında artışla 33.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 802, 147 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TUPRS, TAVHL
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 61 artarak (% 1.37 ) 2, 341
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAGEN, DOKTA, OZGYO, TRCAS, MZHLD, EPLAS, HEDEF, YUNSA, RYSAS, MMCAS
-
17:57
MMCAS, ARMDA, YAYLA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında