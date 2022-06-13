***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Tertip İhraç Belgesi
13.06.2022 17:46
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: a) 03.04.2013 tarihli özel durum açıklamamız b)17.04.2015 tarihli özel durum açıklamamız İlgi "a" da kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulduğu ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği, İlgi "b" de kayıtlı açıklamamız ile GMTN Programı sözleşmesel boyutunun 7 milyar ABD Dolarına arttırıldığı duyurulmuştu. Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlemler aşağıda listelenmiş olup, SPK onaylı tertip ihraç belgelerine de ekte yer verilmiştir. ISIN: XS2490702037 İHRAÇ TARİHİ: 13.06.2022 VADE: 13.09.2022 DÖVİZ: GBP NOMİNAL TUTAR: 3.000.000 ISIN: XS2490702110 İHRAÇ TARİHİ: 13.06.2022 VADE: 15.06.2023 DÖVİZ: GBP NOMİNAL TUTAR: 15.086.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036988
BIST
17:592.509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,23
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
17:5917,2686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0070
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2976
En Düşük
17,1960
17:5918,0188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0271
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
17:591.005,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,19
|Açılış
|: 1.005,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.004,80
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MEGAP
|6,49
|54.787.782
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|54.787.782
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|15.765.834
|% 10,00
|
|MZHLD
|96,25
|4.306.873
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.435.261
|% 10,00
|
|ISGYO
|12,87
|222.735.039
|% -9,94
|
|TSGYO
|4,94
|5.764.214
|% -9,85
|
|TSKB
|2,20
|399.353.853
|% -7,17
|
|ULUUN
|18,30
|101.865.519
|% -6,78
|
|MOBTL
|1,76
|282.306.336
|% -5,88
|
|THYAO
|46,86
|4.598.744.608
|% -0,30
|
|SASA
|44,56
|2.418.479.679
|% 4,55
|
|EREGL
|30,42
|2.400.496.199
|% -2,31
|
|SISE
|21,94
|2.185.662.587
|% -0,99
|
|KRDMD
|13,03
|1.211.573.612
|% -0,91
|
|EKGYO
|2,58
|525.947.284
|% -0,39
|
|TSKB
|2,20
|399.353.853
|% -7,17
|
|YKBNK
|4,62
|806.220.440
|% -2,33
|
|MOBTL
|1,76
|282.306.336
|% -5,88
|
|ODAS
|2,85
|378.871.512
|% 1,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2626
|17,2671
|% 0,03
|
|Euro
|18,0008
|18,0351
|% 0,24
|
|Sterlin
|20,6353
|20,7388
|% -1,12
|
|Frank
|17,1817
|17,2852
|% -0,31
|
|Riyal
|4,5897
|4,6127
|% 0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-10,21
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|-4,10
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.670
|6.786
|-32,00
|
|Yarım
|3.274
|3.319
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.659
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,94
|20,97
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|-0,04
|
|B. Petrol
|121
|121
|-1,30
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58MOBTL
Yüzde -6.42 oranında düşüşle 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 247, 622 adet işlem
-
17:57KUYAS
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 6.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 606, 664 adet işlem
-
17:56YGGYO
Yüzde -35.25 oranında düşüşle 18.61 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 196 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 505 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 29, 993.00 milyon TL de
-
17:55ISGYO
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 12.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 740, 653 adet işlem