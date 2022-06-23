***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Tertip İhraç Belgesi
23.06.2022 17:13
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: a) 03.04.2013 tarihli özel durum açıklamamız. b)17.04.2015 tarihli özel durum açıklamamız. İlgi "a" da kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulduğu ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği, İlgi "b" de kayıtlı açıklamamız ile GMTN Programı sözleşmesel boyutunun 7 milyar ABD Dolarına arttırıldığı duyurulmuştu. Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlemler aşağıda listelenmiş olup, SPK onaylı tertip ihraç belgelerine de ekte yer verilmiştir. ISIN: XS2494321487 İHRAÇ TARİHİ: 24.06.2022 VADE: 26.06.2023 DÖVİZ: GBP NOMİNAL TUTAR: 20.000.000 ISIN: XS2495080397 İHRAÇ TARİHİ: 24.06.2022 VADE: 26.09.2022 DÖVİZ: GBP NOMİNAL TUTAR: 13.220.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038955
BIST
17:582.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 13,14
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.571
En Düşük
2.525
17:5817,3751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0226
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
17,2992
17:5818,3438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0659
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3712
En Düşük
18,2245
17:581.020,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,60
|Açılış
|: 1.020,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler17:58
|ECZYT
|52,80
|106.213.302
|% 10,00
|
|BASCM
|3,52
|599.035
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|93.602.185
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.868.226
|% 9,96
|
|SNKRN
|26,38
|7.792.469
|% 9,92
|
|UFUK
|71,40
|2.290.223
|% -9,96
|
|TBORG
|22,50
|591.654
|% -7,18
|
|BAYRK
|6,73
|18.863.782
|% -4,54
|
|TSGYO
|4,70
|37.941.102
|% -4,47
|
|EMNIS
|22,52
|135.369
|% -4,09
|
|THYAO
|50,35
|5.699.563.307
|% -0,40
|
|ASELS
|24,70
|2.364.524.269
|% 6,01
|
|EREGL
|27,94
|1.984.872.605
|% 1,31
|
|SISE
|21,82
|1.771.842.145
|% 1,21
|
|KRDMD
|12,62
|1.264.121.795
|% 0,56
|
|ODAS
|3,17
|1.060.899.435
|% -2,16
|
|YKBNK
|4,76
|913.162.691
|% -1,65
|
|TSKB
|2,10
|295.552.450
|% -3,67
|
|EKGYO
|2,59
|330.002.460
|% 0,00
|
|THYAO
|50,35
|5.699.563.307
|% -0,40
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3515
|17,3751
|% 0,13
|
|Euro
|18,3175
|18,3438
|% 0,36
|
|Sterlin
|21,2983
|21,4052
|% 0,52
|
|Frank
|18,1233
|18,2324
|% 0,95
|
|Riyal
|4,6147
|4,6378
|% 0,20
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|4,23
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|4,63
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.885
|-62,00
|
|Tam
|6.772
|6.881
|19,00
|
|Yarım
|3.325
|3.365
|9,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.682
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,10
|21,13
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,11
|
|B. Petrol
|113
|113
|3,42
|
Seans Raporu
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17:59TURGG
Yüzde 4.57 oranında artışla 217.50 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 688 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 68 artarak (% 0.43 ) 2, 282
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRSAN, ECZYT, MAKIM, BASCM
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17:58
YAYLA, BRYAT, ITTFH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
UFUK, CRFSA, TBORG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında