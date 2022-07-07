***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Tertip İhraç Belgesi
07.07.2022 17:12
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
İlgi: a) 03.04.2013 tarihli özel durum açıklamamız b)17.04.2015 tarihli özel durum açıklamamız İlgi "a" da kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulduğu ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği, İlgi "b" de kayıtlı açıklamamız ile GMTN Programı sözleşmesel boyutunun 7 milyar ABD Dolarına arttırıldığı duyurulmuştu. Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlemler aşağıda listelenmiş olup, SPK onaylı tertip ihraç belgelerine de ekte yer verilmiştir. ISIN: XS2499657315 İHRAÇ TARİHİ: 13.07.2022 VADE: 13.10.2022 DÖVİZ: USD NOMİNAL TUTAR: 8.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043176
BIST
12:352.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,46
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:3517,2626
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0054
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3341
En Düşük
17,1768
12:3517,6062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0432
|Açılış
|: 17,6400
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|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6498
En Düşük
17,4369
12:35967,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,34
|Açılış
|: 967,72
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
975,64
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler12:35
|GESAN
|52,25
|211.948.881
|% 10,00
|
|IHAAS
|26,98
|3.257.384
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.648.148
|% 9,72
|
|CANTE
|53,85
|29.579.859
|% 9,01
|
|KRGYO
|8,43
|39.086.948
|% 8,08
|
|ISKUR
|945.000,00
|945.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|5,66
|62.904
|% -7,21
|
|IZINV
|16,96
|4.647.009
|% -5,15
|
|ISGYO
|15,14
|73.043.086
|% -5,14
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|THYAO
|49,54
|1.363.431.836
|% 0,69
|
|EREGL
|26,52
|656.960.071
|% 1,14
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|YKBNK
|4,26
|265.126.591
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,83
|132.010.679
|% -0,35
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|ODAS
|2,87
|97.351.689
|% 1,41
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2577
|17,2919
|% 0,14
|
|Euro
|17,5587
|17,6271
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,7222
|20,8261
|% 0,19
|
|Frank
|17,6206
|17,7268
|% -0,11
|
|Riyal
|4,5886
|4,6116
|% 0,13
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|1,57
|
|Altın Gr.
|969
|969
|3,79
|
|Cumhuriyet
|6.508
|6.607
|14,00
|
|Tam
|6.485
|6.638
|52,00
|
|Yarım
|3.174
|3.247
|27,00
|
|Çeyrek
|1.590
|1.620
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,32
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,06
|
|B. Petrol
|107
|107
|2,41
|
Seans Raporu
12:35
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