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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Tertip İhraç Belgesi

07.07.2022 17:12
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Tertip İhraç Belgesi


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Tertip İhraç Belgesi )

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Tertip İhraç Belgesi

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Açıklamalar

İlgi: a) 03.04.2013 tarihli özel durum açıklamamız       b)17.04.2015 tarihli özel durum açıklamamız İlgi "a" da kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulduğu ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği, İlgi "b" de kayıtlı açıklamamız ile GMTN Programı sözleşmesel boyutunun 7 milyar ABD Dolarına arttırıldığı duyurulmuştu. Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlemler aşağıda listelenmiş olup, SPK onaylı tertip ihraç belgelerine de ekte yer verilmiştir. ISIN: XS2499657315 İHRAÇ TARİHİ: 13.07.2022 VADE: 13.10.2022 DÖVİZ: USD NOMİNAL TUTAR: 8.000.000 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043176


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GESAN 52,25 211.948.881 % 10,00  
IHAAS 26,98 3.257.384 % 9,94  
IZFAS 2,71 1.648.148 % 9,72  
CANTE 53,85 29.579.859 % 9,01  
KRGYO 8,43 39.086.948 % 8,08  
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Dolar 17,2577 17,2919 % 0,14  
Euro 17,5587 17,6271 % 0,36  
Sterlin 20,7222 20,8261 % 0,19  
Frank 17,6206 17,7268 % -0,11  
Riyal 4,5886 4,6116 % 0,13  
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12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.742 1.742 1,57  
Altın Gr. 969 969 3,79  
Cumhuriyet 6.508 6.607 14,00  
Tam 6.485 6.638 52,00  
Yarım 3.174 3.247 27,00  
Çeyrek 1.590 1.620 10,00  
Gümüş.Ons 19,28 19,32 0,06  
Gümüş Gr. 10,73 10,75 0,06  
B. Petrol 107 107 2,41  
Seans Raporu 12:35
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