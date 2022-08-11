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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Tertip İhraç Belgesi

11.08.2022 15:06
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Tertip İhraç Belgesi


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

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Açıklamalar

İlgi: a) 03.04.2013 tarihli özel durum açıklamamız          b)17.04.2015 tarihli özel durum açıklamamız İlgi "a" da kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulduğu ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği, İlgi "b" de kayıtlı açıklamamız ile GMTN Programı sözleşmesel boyutunun 7 milyar ABD Dolarına arttırıldığı duyurulmuştu. Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlem aşağıda listelenmiş olup, SPK onaylı tertip ihraç belgelerine de ekte yer verilmiştir. ISIN: XS2520007555 İHRAÇ TARİHİ: 12.08.2022 VADE: 15.08.2023 DÖVİZ: GBP NOMİNAL TUTAR: 15.000.000 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054592


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Tam 6.945 7.012 20,00  
Yarım 3.384 3.428 10,00  
Çeyrek 1.697 1.713 4,00  
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