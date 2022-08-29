***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Tertip İhraç Belgesi
29.08.2022 17:35
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: a) 03.04.2013 tarihli özel durum açıklamamız b)17.04.2015 tarihli özel durum açıklamamız İlgi "a" da kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulduğu ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği, İlgi "b" de kayıtlı açıklamamız ile GMTN Programı sözleşmesel boyutunun 7 milyar ABD Dolarına arttırıldığı duyurulmuştu. Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlem aşağıda listelenmiş olup, SPK onaylı tertip ihraç belgesine de ekte yer verilmiştir. ISIN: XS2527856988 İHRAÇ TARİHİ: 31.08.2022 VADE: 30.11.2022 DÖVİZ: GBP NOMİNAL TUTAR: 9.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058919
BIST
18:053.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 18,86
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.174
En Düşük
3.111
18:0518,1936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 18,2230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2250
|
18,2071
En Düşük
18,1575
18:0518,1990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0200
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2810
En Düşük
18,0966
18:051.006,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -9,09
|Açılış
|: 1.006,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,84
|
1.018,19
En Düşük
1.006,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|47,04
|5.424.613
|% 0,00
|
|ADEL
|33,54
|42.059.080
|% 0,00
|
|ADESE
|1,04
|200.666.146
|% 0,00
|
|AEFES
|41,50
|180.230.302
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,15
|462.784.187
|% 0,00
|
|ACSEL
|47,04
|5.424.613
|% 0,00
|
|ADEL
|33,54
|42.059.080
|% 0,00
|
|ADESE
|1,04
|200.666.146
|% 0,00
|
|AEFES
|41,50
|180.230.302
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,15
|462.784.187
|% 0,00
|
|THYAO
|70,45
|6.083.455.503
|% 0,00
|
|PETKM
|13,45
|6.013.954.989
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,86
|3.918.253.915
|% 0,00
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 0,00
|
|GARAN
|24,22
|3.503.552.993
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,86
|3.918.253.915
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,03
|2.106.207.830
|% 0,00
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 0,00
|
|PETKM
|13,45
|6.013.954.989
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,96
|3.250.901.328
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1834
|18,1936
|% 0,00
|
|Euro
|18,1859
|18,1990
|% 0,11
|
|Sterlin
|21,0814
|21,1872
|% -0,66
|
|Frank
|18,5566
|18,6684
|% -0,77
|
|Riyal
|4,8269
|4,8511
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|-13,24
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|-9,12
|
|Cumhuriyet
|6.761
|6.863
|-37,00
|
|Tam
|6.757
|6.822
|-48,00
|
|Yarım
|3.292
|3.335
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.667
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,40
|18,42
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|-0,23
|
|B. Petrol
|99
|99
|-3,64
|