***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Tertip İhraç Belgesi
13.10.2022 14:13
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: a) 03.04.2013 tarihli özel durum açıklamamız b)17.04.2015 tarihli özel durum açıklamamız İlgi "a" da kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulduğu ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği, İlgi "b" de kayıtlı açıklamamız ile GMTN Programı sözleşmesel boyutunun 7 milyar ABD Dolarına arttırıldığı duyurulmuştu. Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlemler aşağıda listelenmiş olup, SPK onaylı tertip ihraç belgelerine de ekte yer verilmiştir. ISIN: XS2545420080 İHRAÇ TARİHİ: 13.10.2022 VADE: 11.04.2023 DÖVİZ: USD NOMİNAL TUTAR: 19.200.000 ISIN: XS2546251088 İHRAÇ TARİHİ: 14.10.2022 VADE: 13.01.2023 DÖVİZ: GBP NOMİNAL TUTAR: 29,300,000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071600
BIST
15:413.617
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 63,96
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.634
En Düşük
3.585
15:4118,5928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0525
|Açılış
|: 18,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
15:4118,1786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0329
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
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18,2298
En Düşük
18,0494
15:41988,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -5,62
|Açılış
|: 988,79
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler15:39
|PENTA
|440,00
|14.224.320
|% 10,00
|
|CONSE
|6,18
|330.531.531
|% 9,96
|
|GESAN
|119,60
|561.471.718
|% 9,93
|
|TGSAS
|19,30
|69.886.317
|% 9,04
|
|SMRTG
|93,60
|166.005.855
|% 9,03
|
|KZBGY
|17,55
|282.194.248
|% -5,08
|
|DNISI
|7,61
|31.530.177
|% -3,79
|
|DOKTA
|38,78
|16.981.072
|% -3,53
|
|GEDZA
|26,70
|15.390.832
|% -3,40
|
|SEKUR
|21,30
|8.930.593
|% -2,56
|
|PGSUS
|285,70
|1.043.049.601
|% 4,35
|
|ODAS
|8,49
|889.204.453
|% 4,30
|
|KONTR
|92,15
|566.258.023
|% 5,98
|
|GESAN
|119,60
|561.471.718
|% 9,93
|
|HUNER
|6,12
|474.219.543
|% -0,81
|
|ODAS
|8,49
|889.204.453
|% 4,30
|
|HUNER
|6,12
|474.219.543
|% -0,81
|
|MOBTL
|2,85
|179.753.364
|% 8,37
|
|CONSE
|6,18
|330.531.531
|% 9,96
|
|PSGYO
|6,78
|276.462.371
|% 7,62
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5832
|18,5995
|% 0,32
|
|Euro
|18,1221
|18,1311
|% -0,08
|
|Sterlin
|20,7712
|20,8754
|% -0,95
|
|Frank
|18,4502
|18,5614
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9312
|4,9559
|% 0,12
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|-8,24
|
|Altın Gr.
|989
|989
|-5,38
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-1,00
|
|Tam
|6.669
|6.727
|-63,00
|
|Yarım
|3.250
|3.286
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.642
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,72
|18,75
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,16
|-0,12
|
|B. Petrol
|92,81
|92,81
|-1,76
|