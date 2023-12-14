***TVB* *VAKFN* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TVB******VAKFN******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [VAKFN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHalka açık bağlı ortaklığımız Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin 1.000.000.000-TL olan ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1.000.000.000-TL nakit (bedelli) olarak %100 oranında artırılarak 2.000.000.000-TL'ye yükseltilmesine ilişkin kararı KAP'ta Şirket tarafından 14.12.2023 tarihinde açıklanmıştır.Bu kapsamda Bankamızın 14.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısındaYeni pay alma haklarının tam olarak kullanılması ve Bankamız mevcut payına isabet eden nakit artış tutarının ödenmesi,Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise, kalan paylarının BIST Birincil Piyasa'da satışa sunulması durumunda 1-TL nominal değerden aşağı olmamak üzere Bankamızca satın alınabilmesi,Ayrıca, yeni pay alma hakları 15 günlük rüçhan hakkı kullanım süresi içerisinde tamamen kullanılmaz, sonrasında da kalan paylar BİST Birincil Piyasada satılmaz ise, söz konusu satılamayan payların her hâlükârda her bir pay için 1-TL nominal değerden aşağı olmamak üzere halka arz fiyatının ortalamasından, satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde bedellerinin tam olarak ve nakden ödenerek Bankamız tarafından satın alınacağının Şirkete/Ortaklığa karşı taahhüt ve beyan edilmesi ve gerektiğinde söz konusu hisselerin bedellerinin ödenerek satın alınması, hususlarında Genel Müdürlük Makamı'nın yetkili kılınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225933BIST