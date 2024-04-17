***TVB* *VAKFN* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Alım Satım Bildirimi









***TVB******VAKFN******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [VAKFN]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarİlgi:14.12.2023 tarihli açıklamamız.17.04.2024 tarihinde bağlı ortaklığımız Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin BİST Birincil piyasasında işleme açılan paylarından 2,99 TL fiyat ile 1.500.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerle birlikte Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. sermayesindeki paylarımız 17.04.2024 tarihi itibarıyla %62.12'ye ulaşmıştır.İşlemlerin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)17/04/2024 1.500.000 0 4.485.000 1.240.912.491,93 1.242.412.491,93 % 62,05 % 62,05 % 62,12 % 62,12http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273999BIST