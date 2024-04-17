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***TVB* *VAKFN* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Alım Satım Bildirimi

17.04.2024 18:29
***TVB* *VAKFN* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Alım Satım Bildirimi


***TVB******VAKFN******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [VAKFN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

İlgi:14.12.2023 tarihli açıklamamız.
17.04.2024 tarihinde bağlı ortaklığımız Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin BİST Birincil piyasasında işleme açılan paylarından 2,99 TL fiyat ile 1.500.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerle birlikte Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. sermayesindeki paylarımız 17.04.2024 tarihi itibarıyla %62.12'ye ulaşmıştır.
İşlemlerin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
17/04/2024 1.500.000 0 4.485.000 1.240.912.491,93 1.242.412.491,93 % 62,05 % 62,05 % 62,12 % 62,12




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273999


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ATSYH 52,25 6.766.016 % 10,00  
BURCE 237,90 132.381.870 % 9,99  
KTLEV 155,20 299.708.358 % 9,99  
ORMA 225,70 6.230.243 % 9,99  
ATATP 142,00 234.007.339 % 9,99  
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Dolar 32,4550 32,4839 % 0,10  
Euro 34,6176 34,6654 % 0,35  
Sterlin 40,4012 40,6037 % 0,10  
Frank 35,6528 35,8315 % 0,22  
Riyal 8,6618 8,7052 % 0,04  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,25 28,28 % 0,66  
Platin 944,26 945,94 % 0,66  
Paladyum 1.022,98 1.025,47 % 0,66  
Brent Pet. 87,40 87,40 % 0,66  
Altın Ons 2.367,67 2.368,06 % 0,66  
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