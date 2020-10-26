***TVB* *VKGYO* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Maddi Duran Varlık Alımı









***TVB******VKGYO******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler [VKGYO]İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.11.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliğiİstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İUFM) ProjesiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul İli Ümraniye İlçesi 3328 ada 5 parsel - 28.001,20 m²Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi23.10.2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli427.018.300 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%1,11Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,09Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%11,81İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Alım Koşullarıİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihAlımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriKarşı TarafVAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiİştirakVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıÖnemli Nitelikte İşlem DeğilMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiGayrimenkul Değerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası24.09.2020 - 24.09.2020Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıArge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş ve Çınar Taşınmaz Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarİlgi: 23.11.2018 tarihi özel durum açıklamamızBankamız Yönetim Kurulu'nun 23.10.2020 tarihli kararı ile İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İUFM) projesi kapsamında devam etmekte olan Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na ait projenin Genel Müdürlük hizmet binası olarak kullanılması planlanan 52 katlı bloğunda yer alan 28.001,20 m² yerin 427.018.300-TL'ye satın alınması ve işbu satın alıma ilişkin olarak her türlü sözleşmenin imzalanabilmesi hususunda Genel Müdürlük makamı yetkili kılınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883500BIST