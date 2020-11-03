***TVB* *VKGYO* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Maddi Duran Varlık Alımı
03.11.2020 09:33
***TVB******VKGYO******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler [VKGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İUFM) Projesi
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul İli Ümraniye İlçesi 3328 ada 5 parsel ? 28.001,20 m²
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23.10.2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
427.018.300 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
-
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%1,11
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,09
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%11,81
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Alım Koşulları
-
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
-
Karşı Taraf
VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İştirak
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
02/11/2020
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Önemli Nitelikte İşlem Değil
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Gayrimenkul Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
24.09.2020 - 24.09.2020
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Arge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş ve Çınar Taşınmaz Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
İlgi: 26.10.2020 tarihli özel durum açıklamamız
İlgide kayıtlı açıklamamız ile İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İUFM) projesi kapsamında Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na ait projenin Bankamız Genel Müdürlük hizmet binası olarak kullanılması planlanan 52 katlı bloğunda yer alan 28.001,20 m²'lik yerin 427.018.300 TL'ye satın alınması ve işbu satın alıma ilişkin olarak her türlü sözleşmenin imzalanabilmesi hususunda Genel Müdürlük makamı yetkili kılındığı duyurulmuştu.
Bankamız ve Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı arasında söz konusun satın alıma ilişkin sözleşme imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885556
BIST