***TVB* *VKGYO* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TVB******VKGYO******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [VKGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi:11.05.2020 tarihli açıklamamız. Bankamız Yönetim Kurulu'nun 14.05.2020 tarihli toplantısında Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermaye artırım işlemlerine ilişkin olarak Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na pay alım teklifinde bulunma zorunluluğuna muafiyet başvurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nezdinde sermaye artırımı ve pay alımı sonrasında ilgide kayıtlı açıklamada belirtilen pay alım işlemi ile Bankamızın Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nezdindeki Yönetim Kurulu üye belirlemeye ilişkin oy hakkı oranının %55.81'e ulaşması ile kontrol hakimiyetini sağlayan ortak konumuna gelmesi nedeniyle pay alım teklifinde bulunma zorunluluğuna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na muafiyet başvurusunda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845131BIST