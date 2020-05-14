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***TVB* *VKGYO* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.05.2020 19:55
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***TVB******VKGYO******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi:11.05.2020 tarihli açıklamamız. Bankamız Yönetim Kurulu'nun 14.05.2020 tarihli toplantısında Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermaye artırım işlemlerine ilişkin olarak Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na pay alım teklifinde bulunma zorunluluğuna muafiyet başvurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nezdinde sermaye artırımı ve pay alımı sonrasında ilgide kayıtlı açıklamada belirtilen pay alım işlemi ile Bankamızın Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nezdindeki Yönetim Kurulu üye belirlemeye ilişkin oy hakkı oranının %55.81'e ulaşması ile kontrol hakimiyetini sağlayan ortak konumuna gelmesi nedeniyle pay alım teklifinde bulunma zorunluluğuna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na muafiyet başvurusunda bulunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845131


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Tam 2.558 2.595 11,40  
Yarım 1.248 1.269 5,50  
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