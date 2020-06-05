***TVB* *VKGYO* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TVB******VKGYO******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [VKGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 14.05.2020 tarihli açıklamamız.İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızın Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nezdinde sermaye artırımı sonrasında belirtilen pay alım işlemi ile Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nezdindeki Yönetim Kurulu üye belirlemeye ilişkin oy hakkı oranının %55,81'e ulaşması ile kontrol hakimiyetini sağlayan ortak konumuna gelmesi nedeniyle pay alım teklifinde bulunma zorunluluğuna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na muafiyet başvurusunda bulunulduğu duyurulmuştur. Bu kapsamda Bankamızın pay alım teklifinde bulunma zorunluluğuna ilişkin muafiyet talebinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.06.2020 tarihli ve 2020/35 sayılı Haftalık Bülteni'nde duyurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849561BIST