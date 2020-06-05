***TVB* *VKGYO* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.06.2020 17:40
***TVB******VKGYO******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [VKGYO]
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 14.05.2020 tarihli açıklamamız.
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızın Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nezdinde sermaye artırımı sonrasında belirtilen pay alım işlemi ile Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nezdindeki Yönetim Kurulu üye belirlemeye ilişkin oy hakkı oranının %55,81'e ulaşması ile kontrol hakimiyetini sağlayan ortak konumuna gelmesi nedeniyle pay alım teklifinde bulunma zorunluluğuna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na muafiyet başvurusunda bulunulduğu duyurulmuştur. Bu kapsamda Bankamızın pay alım teklifinde bulunma zorunluluğuna ilişkin muafiyet talebinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.06.2020 tarihli ve 2020/35 sayılı Haftalık Bülteni'nde duyurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849561
BIST
18:00110.159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 622,40
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
18:006,7884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0356
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7884
En Düşük
6,7351
18:007,6774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0195
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
18:00365,80
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -6,33
|Açılış
|: 365,80
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
364,49
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|79,75
|41.850.196
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|4.888.029
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|284.882
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|45.625.850
|% 9,98
|
|GEREL
|4,63
|274.952.744
|% 9,98
|
|YONGA
|24,38
|415.362
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,49
|18.557.565
|% -9,84
|
|SRVGY
|17,15
|8.006.357
|% -7,75
|
|EUHOL
|1,72
|11.089.246
|% -6,01
|
|SERVE
|4,50
|911.014
|% -5,66
|
|GARAN
|8,28
|1.526.370.659
|% 1,72
|
|THYAO
|12,74
|897.190.596
|% 1,19
|
|TUPRS
|89,20
|586.267.952
|% 3,06
|
|ASELS
|31,92
|443.906.310
|% 0,76
|
|PETKM
|3,76
|443.772.160
|% -2,59
|
|GARAN
|8,28
|1.526.370.659
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,65
|267.439.323
|% -0,60
|
|PETKM
|3,76
|443.772.160
|% -2,59
|
|IHLGM
|1,32
|140.615.151
|% -2,22
|
|CEMAS
|1,23
|118.867.555
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6079
|8,6511
|% 1,51
|
|Frank
|7,0227
|7,0650
|% -0,21
|
|Riyal
|1,8006
|1,8096
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.677
|-37,66
|
|Altın Gr.
|365
|365
|-6,87
|
|Cumhuriyet
|2.371
|2.401
|-46,20
|
|Tam
|2.441
|2.467
|-51,20
|
|Yarım
|1.191
|1.206
|-23,20
|
|Çeyrek
|596
|603
|-11,60
|
|Gümüş.Ons
|17,28
|17,32
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,76
|-0,09
|
|B. Petrol
|42,08
|42,08
|2,10
|