***TVB* *VKGYO* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2021 18:38
***TVB******VKGYO******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka açık bağlı ortaklığımız Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 500.000.000.-TL çıkarılmış sermayesinin 500.000.000.-TL (%100,00) bedelli artırılarak 1.000.000.000.-TL'sına yükseltilmesine ilişkin kararı KAP'ta Şirket tarafından 28.04.2021 tarihinde açıklanmıştır. Bu kapsamda Bankamız 28.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yeni pay alma haklarının tam olarak kullanılması ve Bankamız mevcut payına isabet eden nakit artış tutarının ödenmesi, Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise, kalan paylarının BIST Birincil Piyasa'da satışa sunulması durumunda 1,00 TL nominal değerden aşağı olmamak üzere BIST Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan bedellerinin tam ve nakden ödenerek Bankamız tarafından satın alınması, Ayrıca süresi içinde satılamayan halka arzdan arta kalan payların satış süresinin bitişini takip eden üç iş günü içerisinde, halka arz fiyatının ortalama değerinden ve nominal değerinden aşağı olmamak üzere satın alınacağına ilişkin Şirkete/Ortaklığa karşı taahhüt ve beyan edilmesi ve gerektiğinde söz konusu hisselerin bedellerinin ödenerek satın alınması, hususlarında Genel Müdürlük Makamı'nın yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931955
BIST
18:051.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,09
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.380
18:058,2236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0186
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
18:059,9694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0363
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9694
En Düşük
9,8553
18:05469,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 469,08
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|19,03
|292.301
|% 10,00
|
|SONME
|35,94
|3.925.103
|% 9,98
|
|UZERB
|45,64
|449.052
|% 9,98
|
|MERIT
|224,00
|1.363.712
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.820.932
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|92.605.145
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.744.956
|% -9,98
|
|NIBAS
|15,18
|12.482.907
|% -9,96
|
|KERVN
|0,73
|961.480
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.044.041
|% -9,78
|
|EREGL
|18,94
|1.148.210.655
|% -2,62
|
|KRDMD
|7,02
|846.975.284
|% -1,27
|
|GARAN
|7,12
|838.683.651
|% 0,00
|
|PETKM
|6,52
|690.266.226
|% 0,00
|
|THYAO
|12,01
|671.017.094
|% 0,67
|
|YKBNK
|2,10
|381.131.568
|% 0,96
|
|KRDMD
|7,02
|846.975.284
|% -1,27
|
|GARAN
|7,12
|838.683.651
|% 0,00
|
|PETKM
|6,52
|690.266.226
|% 0,00
|
|GWIND
|4,82
|504.666.686
|% -8,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2227
|8,2228
|% 0,22
|
|Euro
|9,9405
|9,9663
|% 0,33
|
|Sterlin
|11,4133
|11,4705
|% 0,24
|
|Frank
|8,9811
|9,0352
|% 0,34
|
|Riyal
|2,1876
|2,1986
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-2,05
|
|Altın Gr.
|470
|470
|0,95
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,11
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,03
|
|B. Petrol
|66,98
|66,98
|1,11
|