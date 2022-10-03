***TVB* *VKGYO* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.10.2022 18:15
***TVB******VKGYO******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [VKGYO]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız yönetim kurulunun kararı ile İFM Projesi alanında bulunan, mülkiyeti Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na ait 3328 ada 12 parselde kayıtlı B Blok'taki, zemin kat ve 1.normal katta yer alan ve shop mix alanı olarak ayrılmış olan dükkânlar haricindeki alanların tamamının, aylık 13.650.000 TL + KDV bedel üzerinden 5 + 5 yıl süre ile kiralanması ve işbu kiralamaya ilişkin olarak her türlü sözleşmenin imzalanabilmesi konusunda Genel Müdürlük Makamı yetkili kılınmıştır. Bu kapsamda Bankamız ve Vakıf GYO arasında kiralama sözleşmesi imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066830
BIST
18:053.392
En Yüksek
|Değişim
|: 6,67%
|| 212,14
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.392
En Düşük
3.196
18:0518,5541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0524
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5709
En Düşük
18,4910
18:0518,2087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0724
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
18:051.010,80
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 22,58
|Açılış
|: 1.010,80
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
1.011,97
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ESCOM
|23,32
|45.790.266
|% 10,00
|
|AYES
|39,60
|2.707.924
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|113.453.296
|% 9,99
|
|THYAO
|77,65
|6.898.571.482
|% 9,99
|
|TUPRS
|318,50
|2.283.884.206
|% 9,98
|
|ULUFA
|4,50
|12.873.539
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|453.896
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|23.527.058
|% -9,91
|
|BRKO
|2,00
|1.033.198
|% -6,98
|
|GMTAS
|3,75
|32.875.379
|% -5,78
|
|THYAO
|77,65
|6.898.571.482
|% 9,99
|
|SASA
|71,30
|3.525.447.496
|% 4,55
|
|ASELS
|31,88
|2.866.638.077
|% 8,81
|
|TUPRS
|318,50
|2.283.884.206
|% 9,98
|
|YKBNK
|7,77
|2.283.763.460
|% 9,90
|
|EKGYO
|4,24
|2.280.294.176
|% 9,56
|
|SKBNK
|1,92
|653.326.609
|% 3,78
|
|YKBNK
|7,77
|2.283.763.460
|% 9,90
|
|TSKB
|2,65
|723.943.739
|% 8,16
|
|HALKB
|7,67
|1.587.884.169
|% 9,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5332
|18,5541
|% 0,28
|
|Euro
|18,1785
|18,2087
|% 0,40
|
|Sterlin
|20,8371
|20,9416
|% 1,13
|
|Frank
|18,5802
|18,6921
|% -0,48
|
|Riyal
|4,9183
|4,9430
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|34,02
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.012
|23,43
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.773
|6.855
|123,00
|
|Yarım
|3.295
|3.348
|57,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.674
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,64
|1,59
|
|Gümüş Gr.
|12,29
|12,30
|0,97
|
|B. Petrol
|88,47
|88,47
|3,33
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 3, 380 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 6, 3 üstünde . İşlem hacmi 58, 263.00 milyon TL de
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17:58ALBRK
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 811, 388 adet işlem
-
17:56ESCOM
Yüzde 9.43 oranında artışla 23.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 764, 274 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, VESTL, TOASO
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, ISCTR, GARAN