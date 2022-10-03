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***TVB* *VKGYO* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.10.2022 18:15
***TVB* *VKGYO* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TVB******VKGYO******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamız yönetim kurulunun kararı ile İFM Projesi alanında bulunan, mülkiyeti Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na ait 3328 ada 12 parselde kayıtlı B Blok'taki, zemin kat ve 1.normal katta yer alan ve shop mix alanı olarak ayrılmış olan dükkânlar haricindeki alanların tamamının, aylık 13.650.000 TL + KDV bedel üzerinden 5 + 5 yıl süre ile kiralanması ve işbu kiralamaya ilişkin olarak her türlü sözleşmenin imzalanabilmesi konusunda Genel Müdürlük Makamı yetkili kılınmıştır.  Bu kapsamda Bankamız ve Vakıf GYO arasında kiralama sözleşmesi imzalanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066830


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BARMA 49,98 113.453.296 % 9,99  
THYAO 77,65 6.898.571.482 % 9,99  
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Cumhuriyet 6.685 6.786 62,00  
Tam 6.773 6.855 123,00  
Yarım 3.295 3.348 57,00  
Çeyrek 1.653 1.674 28,00  
Gümüş.Ons 20,61 20,64 1,59  
Gümüş Gr. 12,29 12,30 0,97  
B. Petrol 88,47 88,47 3,33  
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