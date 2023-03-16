***TVB* *VKGYO* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.03.2023 20:16
***TVB******VKGYO******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka açık bağlı ortaklığımız Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1.750.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000-TL'ye ve 1.145.000.000-TL olan ödenmiş sermayesinin 572.500.000-TL bedelli (%50) ve 1.232.500.000-TL bedelsiz artırılarak 2.950.000.000-TL'ye yükseltilmesine ilişkin kararı Şirket tarafından 16.03.2023 tarihinde KAP'ta açıklanmıştır. Bu kapsamda Bankamızın 16.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yeni pay alma haklarının tam olarak kullanılması ve Bankamız mevcut payına isabet eden nakit artış tutarının ödenmesi, Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise, kalan paylarının BIST Birincil Piyasa'da satışa sunulması durumunda 1,00 TL nominal değerden aşağı olmamak üzere BIST Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan bedellerinin tam ve nakden ödenerek Bankamız tarafından satın alınması, Ayrıca süresi içinde satılamayan halka arzdan arta kalan payların satış süresinin bitişini takip eden üç iş günü içerisinde, halka arz fiyatının ortalama değerinden ve nominal değerinden aşağı olmamak üzere satın alınacağına ilişkin Şirkete/Ortaklığa karşı taahhüt ve beyan edilmesi ve gerektiğinde söz konusu hisselerin bedellerinin ödenerek satın alınması, hususlarında Genel Müdürlük Makamı'nın yetkili kılınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125712
BIST
18:055.230
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 108,01
|Açılış
|: 5.155
|
|Önceki Kapanış
|: 5.122
|
5.231
En Düşük
5.130
18:0519,0116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0223
|Açılış
|: 19,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2130
|
19,0116
En Düşük
18,9692
18:0520,1700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0311
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,1874
En Düşük
20,0865
18:051.172,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,26
|Açılış
|: 1.172,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.173,03
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AZTEK
|24,86
|78.090.123
|% 10,00
|
|MARKA
|11,77
|14.429.423
|% 10,00
|
|TBORG
|37,62
|2.532.842
|% 10,00
|
|BRKVY
|27,06
|41.475.107
|% 10,00
|
|GOKNR
|19,48
|1.251.913.382
|% 9,99
|
|PENTA
|23,30
|685.053.088
|% -8,84
|
|IDEAS
|29,24
|43.889.419
|% -7,47
|
|ALCTL
|67,55
|82.520.735
|% -6,31
|
|RAYSG
|19,39
|11.191.407
|% -5,41
|
|KLRHO
|18,85
|29.690.680
|% -4,46
|
|ASTOR
|59,00
|5.373.690.573
|% 9,97
|
|ISCTR
|14,70
|4.878.026.509
|% 0,55
|
|SASA
|115,50
|3.761.014.860
|% 1,05
|
|EREGL
|39,72
|3.689.293.061
|% 2,95
|
|THYAO
|132,20
|3.086.606.955
|% 0,99
|
|ISCTR
|14,70
|4.878.026.509
|% 0,55
|
|YKBNK
|11,36
|2.109.807.511
|% 2,16
|
|EKGYO
|7,21
|1.297.511.944
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,88
|2.223.782.807
|% 1,51
|
|KRDMD
|20,08
|2.003.698.820
|% 1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9971
|19,0116
|% 0,12
|
|Euro
|20,1523
|20,1700
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,9187
|23,0336
|% -0,11
|
|Frank
|20,3595
|20,4822
|% -0,03
|
|Riyal
|5,0414
|5,0667
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|1,00
|
|Altın Gr.
|1.172
|1.172
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|7.889
|8.008
|3,00
|
|Tam
|7.875
|7.987
|1,00
|
|Yarım
|3.861
|3.908
|0,00
|
|Çeyrek
|1.930
|1.954
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,72
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|13,23
|13,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,72
|74,72
|0,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 5, 174 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 55, 689.00 milyon TL de
-
17:59GOKNR
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.48 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 963, 850 adet işlem
-
17:58GESAN
Yüzde 7.30 oranında artışla 265.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 888, 273 adet işlem
-
17:57OZSUB
Yüzde 8.73 oranında artışla 17.81 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 916, 033 adet işlem
-
17:56BIMAS
Yüzde 4.59 oranında artışla 143.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 263, 843 adet işlem