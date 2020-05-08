***TVB* *VKGYO* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Alım Satım Bildirimi









***TVB******VKGYO******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [VKGYO]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarİlgi:09.04.2020tarihliaçıklamamız. 08.05.2020 tarihindeVakıf Gayrimenkul Yatırım OrtaklığıA.Ş. payları ile ilgili olarak BIST Birincil Piyasada 1.83- 1.87 TL fiyat aralığından 6.231.996 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerle birlikteVakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki paylarımız 08.05.2020 tarihi itibarıyla %42.26'ya ulaşmıştırPay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)08/05/2020 6.231.996 0 11.518.832,52 178.031.661,68 184.263.657,68 % 40,84 % 48,8 % 42,26 % 49,06http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843816BIST