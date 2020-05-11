***TVB* *VKGYO* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Alım Satım Bildirimi
11.05.2020 17:43
***TVB******VKGYO******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKGYO]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
11.05.2020 tarihinde Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin talep toplama yöntemiyle halka arz edilen A Grubu 24.027.173,63 adet imtiyazlı payların alış işlemi 1.85-TL fiyat ile ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerle birlikte Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 11.05.2020 tarihi itibarıyla %45.71'e ulaşmıştır. İşlemlerin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
11/05/2020 24.027.173,63 0 44.450.271,22 186.261.384,68 210.288.558,31 % 42,72 % 49,14 % 45,71 % 55,81
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844165
BIST
17:3498.163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 318,07
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.859
17:347,0770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0068
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
17:347,6585
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0253
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
17:34386,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,62
|Açılış
|: 386,41
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
385,53
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|20.870
|% 10,02
|
|IHLGM
|1,21
|339.444.173
|% 10,00
|
|DAGI
|2,97
|8.659.668
|% 10,00
|
|GEDIK
|22,44
|26.371.517
|% 10,00
|
|DAGHL
|3,74
|8.712.033
|% 10,00
|
|KRDMA
|2,91
|88.733.681
|% -9,91
|
|KRDMB
|2,46
|73.186.764
|% -9,56
|
|GLBMD
|2,83
|15.904.209
|% -8,12
|
|SEYKM
|11,97
|58.066.214
|% -6,56
|
|QNBFL
|109,50
|28.017.674
|% -5,77
|
|GARAN
|7,79
|605.963.826
|% -0,89
|
|ISFIN
|3,90
|567.818.607
|% 9,86
|
|KRDMD
|2,37
|553.853.968
|% -2,47
|
|MGROS
|31,52
|514.915.856
|% 6,27
|
|ECILC
|4,93
|499.983.304
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,21
|339.444.173
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,37
|553.853.968
|% -2,47
|
|ISFIN
|3,90
|567.818.607
|% 9,86
|
|IHLAS
|0,69
|90.456.474
|% 4,55
|
|YKBNK
|2,15
|281.038.295
|% 2,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7078
|8,7515
|% -0,64
|
|Frank
|7,2496
|7,2933
|% -0,24
|
|Riyal
|1,8777
|1,8871
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-3,95
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|2.487
|2.539
|-30,30
|
|Tam
|2.560
|2.605
|-31,10
|
|Yarım
|1.249
|1.273
|-15,20
|
|Çeyrek
|623
|637
|-7,60
|
|Gümüş.Ons
|15,42
|15,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,52
|30,52
|-0,45
|