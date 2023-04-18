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***TVB* *VKGYO* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Alım Satım Bildirimi

18.04.2023 14:32
***TVB* *VKGYO* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Alım Satım Bildirimi


***TVB******VKGYO******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [VKGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 17.04.2023 tarihli toplantısında alınan karar kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'de
sahibi olduğu tedavülde olmayan imtiyazlı A Grubu 25.916.266,63 adet ve tedavülde olmayan B Grubu 15.948.488 adet olmak üzere toplam 41.864.754,63 adet payın, pay başına 3,8376 TL fiyat ile Bankamız tarafından satın alınmasına ilişkin gerçekleştirilen işlemlerin detay bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
18/04/2023 41.864.754,63 0 41.864.754,63 568.490.109,45 610.354.864,08 % 49,65 % 63,41 % 53,31 % 69,33




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139679


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRSAN 133,10 291.422.908 % 10,00  
CVKMD 153,60 28.030.464 % 9,95  
ONCSM 96,10 87.544.430 % 9,95  
KOPOL 35,82 14.323.379 % 9,94  
SMART 8,52 35.749.503 % 9,94  
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16:39 Alış Satış %  
Dolar 19,3963 19,4100 % 0,09  
Euro 21,2868 21,3012 % 0,52  
Sterlin 24,0384 24,1590 % 0,55  
Frank 21,5159 21,6455 % 0,20  
Riyal 5,1583 5,1842 % 0,18  
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16:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.995 1.996 0,29  
Altın Gr. 1.245 1.245 2,23  
Cumhuriyet 8.816 8.949 62,00  
Tam 8.826 8.953 15,00  
Yarım 4.310 4.377 8,00  
Çeyrek 2.155 2.188 0,00  
Gümüş.Ons 24,97 24,99 -0,07  
Gümüş Gr. 15,58 15,60 -0,01  
B. Petrol 84,69 84,69 -0,07  
Seans Raporu 16:39
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