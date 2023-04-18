***TVB* *VKGYO* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Alım Satım Bildirimi









***TVB******VKGYO******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [VKGYO]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 17.04.2023 tarihli toplantısında alınan karar kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'desahibi olduğu tedavülde olmayan imtiyazlı A Grubu 25.916.266,63 adet ve tedavülde olmayan B Grubu 15.948.488 adet olmak üzere toplam 41.864.754,63 adet payın, pay başına 3,8376 TL fiyat ile Bankamız tarafından satın alınmasına ilişkin gerçekleştirilen işlemlerin detay bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)18/04/2023 41.864.754,63 0 41.864.754,63 568.490.109,45 610.354.864,08 % 49,65 % 63,41 % 53,31 % 69,33http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139679BIST