***TVB* *VKGYO* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Alım Satım Bildirimi
18.04.2023 14:32
***TVB******VKGYO******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKGYO]
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 17.04.2023 tarihli toplantısında alınan karar kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'de
sahibi olduğu tedavülde olmayan imtiyazlı A Grubu 25.916.266,63 adet ve tedavülde olmayan B Grubu 15.948.488 adet olmak üzere toplam 41.864.754,63 adet payın, pay başına 3,8376 TL fiyat ile Bankamız tarafından satın alınmasına ilişkin gerçekleştirilen işlemlerin detay bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
18/04/2023 41.864.754,63 0 41.864.754,63 568.490.109,45 610.354.864,08 % 49,65 % 63,41 % 53,31 % 69,33
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139679
BIST
16:395.033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -26,72
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.105
En Düşük
5.028
16:3919,4100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0181
|Açılış
|: 20,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0300
|
19,6779
En Düşük
19,3667
16:3921,3012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1094
|Açılış
|: 21,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,6002
En Düşük
21,1634
16:391.245,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,65
|Açılış
|: 1.245,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,74
|
1.267,19
En Düşük
1.242,03
BIST En Aktif Hisseler16:39
|BRSAN
|133,10
|291.422.908
|% 10,00
|
|CVKMD
|153,60
|28.030.464
|% 9,95
|
|ONCSM
|96,10
|87.544.430
|% 9,95
|
|KOPOL
|35,82
|14.323.379
|% 9,94
|
|SMART
|8,52
|35.749.503
|% 9,94
|
|IMASM
|57,15
|44.778.116
|% -9,91
|
|LIDER
|99,05
|50.991.738
|% -8,29
|
|BALAT
|15,49
|1.092.308
|% -6,97
|
|SNKRN
|25,30
|742.630
|% -5,95
|
|AYCES
|81,35
|24.634.710
|% -5,74
|
|KOZAL
|24,50
|6.794.289.114
|% -0,57
|
|KOZAA
|48,32
|3.110.245.379
|% -2,46
|
|THYAO
|136,00
|2.678.049.572
|% 0,22
|
|EREGL
|34,92
|1.437.547.210
|% -0,63
|
|SISE
|42,58
|1.213.213.199
|% -1,84
|
|KOZAL
|24,50
|6.794.289.114
|% -0,57
|
|EKGYO
|6,73
|736.244.044
|% -1,03
|
|ISCTR
|12,02
|934.279.039
|% 0,08
|
|YKBNK
|10,23
|704.488.771
|% 0,79
|
|KOZAA
|48,32
|3.110.245.379
|% -2,46
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3963
|19,4100
|% 0,09
|
|Euro
|21,2868
|21,3012
|% 0,52
|
|Sterlin
|24,0384
|24,1590
|% 0,55
|
|Frank
|21,5159
|21,6455
|% 0,20
|
|Riyal
|5,1583
|5,1842
|% 0,18
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.996
|0,29
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|2,23
|
|Cumhuriyet
|8.816
|8.949
|62,00
|
|Tam
|8.826
|8.953
|15,00
|
|Yarım
|4.310
|4.377
|8,00
|
|Çeyrek
|2.155
|2.188
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|24,99
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,58
|15,60
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,69
|84,69
|-0,07
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
-
16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 3 kaybederek (% -0.51 ) 4, 533
-
16:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ONCSM, CVKMD, BRSAN, KOPOL, KERVN, SMART
-
16:54
KOPOL, CVKMD, KERVN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:54
SNKRN, ATEKS, LIDER değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:54XEUR
EURO serbest piyasada 21.93 liradan (ALIŞ) işlem