***UFUK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
28.04.2022 18:40
***UFUK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında UFUK.E payları 29/04/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/05/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025072
BIST
18:052.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -23,01
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.428
18:0514,7959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0125
|Açılış
|: 14,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
18:0515,5868
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0397
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5141
18:05898,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,51
|Açılış
|: 898,43
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
902,70
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SKBNK
|1,21
|246.709.369
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.586.644
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.799.857
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|1.135.939
|% 10,00
|
|INVEO
|32,88
|12.853.163
|% 9,97
|
|BASGZ
|16,23
|601.821.150
|% -9,98
|
|DAGHL
|25,14
|1.872.025
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,72
|53.075.812
|% -9,92
|
|OTTO
|34,00
|820.651
|% -8,70
|
|KZBGY
|64,40
|35.057.624
|% -6,94
|
|THYAO
|40,50
|6.714.440.475
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|2.361.399.095
|% 0,07
|
|AKBNK
|8,97
|1.731.439.280
|% -1,97
|
|EREGL
|33,16
|1.648.258.685
|% -3,44
|
|SISE
|17,71
|1.526.524.599
|% -0,62
|
|ALBRK
|1,26
|555.753.148
|% -3,08
|
|EKGYO
|2,65
|1.108.462.896
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,91
|1.394.135.355
|% -0,81
|
|SKBNK
|1,21
|246.709.369
|% 10,00
|
|AKBNK
|8,97
|1.731.439.280
|% -1,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7684
|14,7738
|% -0,23
|
|Euro
|15,5320
|15,5451
|% -0,52
|
|Sterlin
|18,3796
|18,4718
|% -0,76
|
|Frank
|15,1887
|15,2802
|% -0,19
|
|Riyal
|3,9341
|3,9538
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|1,90
|
|Altın Gr.
|899
|899
|0,86
|
|Cumhuriyet
|5.982
|6.072
|-22,00
|
|Tam
|5.954
|6.102
|-24,87
|
|Yarım
|2.878
|2.952
|-12,04
|
|Çeyrek
|1.443
|1.476
|-6,02
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,07
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,97
|-0,14
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KZBGY
Yüzde -7.01 oranında düşüşle 64.35 lira fiyatla işlem gören hissede 440, 389 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -31, 09 kaybederek (% -1.13 ) 2, 714
-
17:57XU100
Endeks 2, 433 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 74 altında . İşlem hacmi 34, 065.00 milyon TL de
-
17:57BMSTL
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 18.39 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 715, 112 adet işlem
-
17:56BMSCH
Yüzde -9.68 oranında düşüşle 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 326, 378 adet işlem