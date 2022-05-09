***UFUK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
09.05.2022 18:41
***UFUK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında UFUK.E payları 10/05/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/06/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri) tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027994
BIST
18:052.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,99
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
18:0515,0843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1393
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,1381
En Düşük
14,9241
18:0515,9627
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1885
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9725
En Düşük
15,7132
18:05904,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,15
|Açılış
|: 904,05
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,64
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|91,30
|83.096.003
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.900,00
|1.912.102
|% 10,00
|
|MEPET
|3,74
|8.847.586
|% 10,00
|
|ETILR
|10,12
|14.144.986
|% 10,00
|
|PRKAB
|38,08
|111.037.261
|% 9,99
|
|DEVA
|35,98
|164.238.871
|% -9,23
|
|PAMEL
|104,20
|8.408.375
|% -6,96
|
|TDGYO
|7,22
|4.809.368
|% -6,84
|
|SANEL
|5,20
|4.441.658
|% -6,81
|
|AYES
|21,26
|595.155
|% -5,26
|
|THYAO
|42,30
|3.563.784.455
|% -0,19
|
|KRDMD
|16,33
|3.294.992.779
|% 5,49
|
|SISE
|19,26
|2.878.828.375
|% -0,67
|
|EREGL
|33,52
|2.174.231.021
|% 1,76
|
|TUPRS
|245,30
|2.125.252.718
|% -3,88
|
|EKGYO
|2,68
|895.397.788
|% -0,37
|
|YKBNK
|4,86
|1.282.096.882
|% 0,41
|
|KRDMD
|16,33
|3.294.992.779
|% 5,49
|
|AKBNK
|8,66
|1.458.520.113
|% -0,69
|
|SISE
|19,26
|2.878.828.375
|% -0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0732
|15,0922
|% 0,98
|
|Euro
|15,9036
|15,9542
|% 1,14
|
|Sterlin
|18,5637
|18,6568
|% 0,99
|
|Frank
|15,1440
|15,2353
|% 0,62
|
|Riyal
|4,0117
|4,0319
|% 1,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|-22,02
|
|Altın Gr.
|902
|902
|-3,48
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,59
|-0,17
|
|B. Petrol
|106
|106
|-5,95
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 2, 467 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 36, 258.00 milyon TL de
-
17:57ELITE
Yüzde 4.31 oranında artışla 22.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 249, 119 adet işlem
-
17:56GEDZA
Yüzde 7.66 oranında artışla 27.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 862, 965 adet işlem
-
17:55CEMAS
Yüzde 4.84 oranında artışla 1.30 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 188, 266 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, HALKB, ARCLK