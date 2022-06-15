***UFUK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
15.06.2022 18:28
***UFUK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında UFUK.E payları 16/06/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 14/07/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037499
BIST
18:052.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 22,20
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.534
En Düşük
2.502
18:0517,2611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0035
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3098
En Düşük
17,2142
18:0517,9753
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0338
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9411
18:051.012,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,82
|Açılış
|: 1.012,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.021,20
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|243,40
|9.238.047
|% 9,99
|
|RAYSG
|12,94
|7.916.951
|% 9,94
|
|YGGYO
|20,36
|5.404.085
|% 9,94
|
|UFUK
|67,00
|1.539.995
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|9.221.393
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,45
|36.885.520
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|9.265.763
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.296,60
|433.343
|% -7,12
|
|FONET
|14,83
|320.191.047
|% -6,02
|
|GARFA
|14,55
|3.282.346
|% -4,96
|
|THYAO
|48,44
|5.876.338.878
|% 3,37
|
|EREGL
|29,96
|3.241.234.388
|% -1,51
|
|SISE
|21,80
|2.186.271.591
|% -0,64
|
|SASA
|44,72
|1.939.990.374
|% 0,36
|
|AKBNK
|8,66
|1.117.971.135
|% 2,73
|
|TSKB
|2,15
|637.139.958
|% -2,27
|
|MARTI
|1,51
|377.487.969
|% 7,86
|
|YKBNK
|4,76
|954.914.256
|% 3,03
|
|DOHOL
|4,11
|806.711.119
|% 1,99
|
|ISCTR
|4,77
|738.318.843
|% -0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2594
|17,2611
|% -0,02
|
|Euro
|17,9343
|17,9753
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,7588
|20,8629
|% 0,49
|
|Frank
|17,1592
|17,2625
|% -0,09
|
|Riyal
|4,5886
|4,6116
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|13,56
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|8,05
|
|Cumhuriyet
|6.738
|6.840
|24,00
|
|Tam
|6.702
|6.829
|41,00
|
|Yarım
|3.290
|3.340
|20,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.670
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,52
|21,54
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|0,28
|
|B. Petrol
|120
|120
|-0,88
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TAVHL
Yüzde 4.48 oranında artışla 51.05 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 389, 092 adet işlem
-
17:57RTALB
Yüzde 7.37 oranında artışla 15.88 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 644, 501 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 2, 527 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 31, 995.00 milyon TL de
-
17:56TUKAS
Yüzde 5.75 oranında artışla 14.15 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 272, 808 adet işlem
-
17:55RALYH
Yüzde 6.87 oranında artışla 13.53 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 811, 069 adet işlem