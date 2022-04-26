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***UFUK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

26.04.2022 12:44
***UFUK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik


***UFUK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Ufuk Yatırım payları, 27.04.2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Alt Pazar'da işlem göreceğinden söz konusu tarihten itibaren aşağıda belirtilen endekslerde yer alacaktır.
BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 46.846.881, fiili dolaşımdaki pay oranı %7 olarak dikkate alınacaktır.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
UFUK YATIRIM XUTUM 27/04/2022
UFUK YATIRIM XTUMY 27/04/2022
UFUK YATIRIM XUMAL 27/04/2022
UFUK YATIRIM XHOLD 27/04/2022
UFUK YATIRIM XSIST 27/04/2022



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023772


BIST
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DAGHL 31,02 3.688.309 % 10,00  
OTTO 33,90 1.840.149 % 9,99  
SAFKR 7,83 28.075.744 % 9,97  
UFUK 23,60 898.405 % 9,97  
ACSEL 42,40 61.364.270 % 8,16  
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Dolar 14,7876 14,7950 % 0,18  
Euro 15,8040 15,8114 % -0,14  
Sterlin 18,7458 18,8398 % -0,15  
Frank 15,3814 15,4741 % 0,28  
Riyal 3,9302 3,9499 % 0,05  
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14:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.907 1.907 9,04  
Altın Gr. 907 907 5,01  
Cumhuriyet 6.031 6.122 23,00  
Tam 6.004 6.154 24,55  
Yarım 2.902 2.977 11,88  
Çeyrek 1.456 1.488 5,94  
Gümüş.Ons 23,74 23,77 0,13  
Gümüş Gr. 11,29 11,31 0,07  
B. Petrol 103 103 0,56  
Seans Raporu 14:19
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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