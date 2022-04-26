***UFUK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
26.04.2022 12:44
***UFUK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Ufuk Yatırım payları, 27.04.2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Alt Pazar'da işlem göreceğinden söz konusu tarihten itibaren aşağıda belirtilen endekslerde yer alacaktır.
BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 46.846.881, fiili dolaşımdaki pay oranı %7 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
UFUK YATIRIM XUTUM 27/04/2022
UFUK YATIRIM XTUMY 27/04/2022
UFUK YATIRIM XUMAL 27/04/2022
UFUK YATIRIM XHOLD 27/04/2022
UFUK YATIRIM XSIST 27/04/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023772
BIST
14:212.462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -20,63
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.459
14:2114,7947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0270
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8004
En Düşük
14,7663
14:2115,8136
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0201
|Açılış
|: 15,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7888
14:21906,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 4,86
|Açılış
|: 906,79
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
907,86
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler14:19
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|28.075.744
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|ACSEL
|42,40
|61.364.270
|% 8,16
|
|LIDFA
|5,72
|26.949.708
|% -9,92
|
|EUHOL
|2,83
|3.917.538
|% -9,87
|
|BALAT
|7,98
|207.611
|% -7,21
|
|KGYO
|4,79
|16.961.329
|% -6,63
|
|ISBTR
|55.000,00
|164.101
|% -5,01
|
|THYAO
|39,90
|4.504.254.646
|% 0,76
|
|KRDMD
|15,20
|1.914.572.930
|% 0,93
|
|TUPRS
|250,20
|1.108.481.922
|% -3,55
|
|SISE
|17,74
|1.077.009.528
|% -1,06
|
|EREGL
|34,36
|1.026.117.484
|% -0,41
|
|EKGYO
|2,70
|763.793.926
|% -2,17
|
|ODAS
|2,47
|399.105.609
|% -0,40
|
|YKBNK
|5,05
|772.193.235
|% -1,56
|
|TSKB
|1,95
|257.117.431
|% -2,01
|
|KRDMD
|15,20
|1.914.572.930
|% 0,93
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7876
|14,7950
|% 0,18
|
|Euro
|15,8040
|15,8114
|% -0,14
|
|Sterlin
|18,7458
|18,8398
|% -0,15
|
|Frank
|15,3814
|15,4741
|% 0,28
|
|Riyal
|3,9302
|3,9499
|% 0,05
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|9,04
|
|Altın Gr.
|907
|907
|5,01
|
|Cumhuriyet
|6.031
|6.122
|23,00
|
|Tam
|6.004
|6.154
|24,55
|
|Yarım
|2.902
|2.977
|11,88
|
|Çeyrek
|1.456
|1.488
|5,94
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|0,07
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,56
|
Seans Raporu
14:19
daha fazla
-
14:35XU100
Endeks 2, 467 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 65 altında . İşlem hacmi 26, 914.00 milyon TL de
-
14:33EUHOL
Yüzde -9.87 oranında düşüşle 2.83 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 395, 400 adet işlem
-
14:32GSDDE
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 4.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 669, 694 adet işlem
-
14:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 88 kaybederek (% -0.57 ) 2, 227
-
14:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, OTTO, DAGHL, SAFKR