***UFUK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***UFUK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [UFUK]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarUfuk Yatırım payları, 27.04.2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Alt Pazar'da işlem göreceğinden söz konusu tarihten itibaren aşağıda belirtilen endekslerde yer alacaktır.BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 46.846.881, fiili dolaşımdaki pay oranı %7 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiUFUK YATIRIM XUTUM 27/04/2022UFUK YATIRIM XTUMY 27/04/2022UFUK YATIRIM XUMAL 27/04/2022UFUK YATIRIM XHOLD 27/04/2022UFUK YATIRIM XSIST 27/04/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023772BIST