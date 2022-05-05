***UFUK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2022 10:00
***UFUK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [UFUK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UFUK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026506
BIST
12:272.475
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 44,60
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.477
En Düşük
2.460
12:2714,8592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1264
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8604
En Düşük
14,7014
12:2715,7740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1143
|Açılış
|: 15,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7758
En Düşük
15,6227
12:27905,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 15,12
|Açılış
|: 905,70
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
905,82
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler12:27
|IMASM
|18,15
|5.429.101
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|26.230.205
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|465.898
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|10.651.932
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.365.102
|% 9,96
|
|LIDER
|20,92
|81.166.356
|% -8,49
|
|DITAS
|26,68
|17.149.811
|% -7,04
|
|TSPOR
|5,27
|106.928.996
|% -6,73
|
|AKGRT
|3,19
|28.522.010
|% -5,34
|
|SANFM
|36,94
|18.471.886
|% -3,95
|
|THYAO
|42,24
|1.206.957.837
|% 2,38
|
|SISE
|18,37
|877.264.800
|% 1,38
|
|TUPRS
|248,50
|708.014.028
|% 6,11
|
|KRDMD
|15,62
|673.136.047
|% 3,03
|
|KOZAL
|177,90
|602.876.038
|% 3,31
|
|ODAS
|2,60
|413.946.561
|% 6,12
|
|YKBNK
|4,97
|485.490.186
|% 2,05
|
|EKGYO
|2,74
|218.288.862
|% 3,01
|
|AKBNK
|9,01
|503.153.713
|% 1,01
|
|DOHOL
|3,54
|177.001.196
|% 2,31
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8554
|14,8592
|% 0,86
|
|Euro
|15,7598
|15,7740
|% 0,73
|
|Sterlin
|18,6029
|18,6962
|% 0,30
|
|Frank
|15,1291
|15,2203
|% 0,31
|
|Riyal
|3,9479
|3,9677
|% 0,88
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|13,99
|
|Altın Gr.
|905
|905
|14,65
|
|Cumhuriyet
|6.053
|6.144
|-30,00
|
|Tam
|6.030
|6.180
|-25,85
|
|Yarım
|2.914
|2.989
|-12,50
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-6,25
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|23,00
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,98
|0,10
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,18
|