***UFUK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.05.2022 10:00
***UFUK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [UFUK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UFUK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027078
BIST
11:172.458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -7,77
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.467
En Düşük
2.442
11:1714,9341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0731
|Açılış
|: 14,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
15,1201
En Düşük
14,8503
11:1715,7806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0685
|Açılış
|: 15,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,7806
En Düşük
15,6090
11:17900,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,43
|Açılış
|: 899,69
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler11:16
|IMASM
|19,96
|13.103.221
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.074.406
|% 9,97
|
|DENGE
|1,69
|8.567.231
|% 9,74
|
|TIRE
|16,84
|62.896.749
|% 9,07
|
|INTEM
|68,65
|27.620.026
|% 8,71
|
|PETUN
|24,30
|34.630.315
|% -8,58
|
|DAGHL
|19,63
|1.186.280
|% -7,14
|
|TSPOR
|4,85
|69.755.676
|% -6,91
|
|ODAS
|2,50
|263.502.301
|% -6,02
|
|EKIZ
|6,60
|69.848
|% -5,17
|
|SISE
|19,83
|2.567.307.966
|% 5,42
|
|THYAO
|42,66
|1.113.084.233
|% -0,05
|
|KOZAL
|183,70
|605.238.463
|% 3,38
|
|KOZAA
|33,90
|437.582.819
|% 4,31
|
|KRDMD
|15,58
|433.128.445
|% -0,51
|
|SISE
|19,83
|2.567.307.966
|% 5,42
|
|ODAS
|2,50
|263.502.301
|% -6,02
|
|EKGYO
|2,68
|200.761.333
|% -1,11
|
|YKBNK
|4,87
|355.086.308
|% 0,62
|
|KLGYO
|1,22
|55.613.674
|% 0,00
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9288
|14,9337
|% 0,49
|
|Euro
|15,7583
|15,7716
|% 0,38
|
|Sterlin
|18,3393
|18,4312
|% 0,20
|
|Frank
|15,0806
|15,1715
|% 0,39
|
|Riyal
|3,9667
|3,9866
|% 0,46
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|-2,78
|
|Altın Gr.
|898
|899
|1,93
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,73
|-0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,29
|