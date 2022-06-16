***UFUK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.06.2022 12:07
***UFUK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UFUK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037633
BIST
14:012.475
En Yüksek
|Değişim
|: -2,23%
|| -56,44
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.474
14:0117,3216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0839
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
14:0118,0552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0356
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
14:011.011,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,68
|Açılış
|: 1.011,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler13:59
|YGGYO
|22,38
|14.698.546
|% 9,92
|
|GLBMD
|6,70
|3.269.085
|% 8,06
|
|TSGYO
|4,79
|110.815.055
|% 7,64
|
|EUREN
|25,56
|159.209.101
|% 7,21
|
|DOAS
|80,90
|107.592.829
|% 6,80
|
|DOBUR
|49,50
|2.872.584
|% -10,00
|
|FONET
|14,09
|99.782.059
|% -4,99
|
|HEDEF
|6,81
|13.350.232
|% -4,89
|
|DURDO
|20,44
|5.815.601
|% -4,40
|
|RTALB
|15,15
|37.174.320
|% -4,11
|
|THYAO
|47,70
|3.165.677.634
|% -1,53
|
|SASA
|46,12
|1.996.312.137
|% 3,13
|
|EREGL
|29,68
|1.727.863.971
|% -0,93
|
|SISE
|21,34
|996.505.660
|% -2,11
|
|KRDMD
|13,15
|699.049.254
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,59
|300.836.662
|% -0,38
|
|YKBNK
|4,63
|502.500.265
|% -2,73
|
|DOHOL
|4,02
|328.038.612
|% -2,19
|
|TSKB
|2,12
|171.381.264
|% -1,40
|
|ISCTR
|4,58
|357.999.902
|% -3,98
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3129
|17,3243
|% 0,50
|
|Euro
|18,0262
|18,0587
|% 0,22
|
|Sterlin
|20,9558
|21,0609
|% 0,25
|
|Frank
|17,5825
|17,6884
|% 1,89
|
|Riyal
|4,6000
|4,6231
|% 0,51
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-15,63
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|-2,22
|
|Cumhuriyet
|6.749
|6.851
|11,00
|
|Tam
|6.728
|6.824
|-47,00
|
|Yarım
|3.303
|3.338
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.668
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,40
|21,44
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|-0,07
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,48
|