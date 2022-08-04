***UFUK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.08.2022 10:01
***UFUK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UFUK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051700
BIST
18:052.684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
0
En Düşük
0
18:0517,9617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0346
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9679
En Düşük
17,9146
18:0518,2983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0562
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2983
En Düşük
18,2123
18:051.022,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,26
|Açılış
|: 1.022,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.024,23
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|27,70
|15.740.983
|% 0,00
|
|ADESE
|0,85
|81.497.605
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,79
|424.872.163
|% 0,00
|
|ALCTL
|30,90
|32.220.832
|% 0,00
|
|ALARK
|39,08
|170.816.941
|% 0,00
|
|ADEL
|27,70
|15.740.983
|% 0,00
|
|ADESE
|0,85
|81.497.605
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,79
|424.872.163
|% 0,00
|
|ALCTL
|30,90
|32.220.832
|% 0,00
|
|ALARK
|39,08
|170.816.941
|% 0,00
|
|THYAO
|55,00
|7.188.218.931
|% 0,00
|
|SISE
|23,28
|2.927.336.536
|% 0,00
|
|SASA
|49,84
|1.937.136.096
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,92
|1.239.007.484
|% 0,00
|
|TSKB
|2,87
|1.183.456.224
|% 0,00
|
|TSKB
|2,87
|1.183.456.224
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,16
|811.881.391
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,92
|1.239.007.484
|% 0,00
|
|ODAS
|4,14
|902.950.638
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,48
|270.341.533
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9526
|17,9617
|% 0,19
|
|Euro
|18,2760
|18,2983
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,7438
|21,8529
|% 0,16
|
|Frank
|18,5978
|18,7098
|% 0,06
|
|Riyal
|4,7597
|4,7836
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|6,30
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|5,26
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.858
|6.925
|22,00
|
|Yarım
|3.342
|3.386
|11,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.692
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,04
|20,07
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,58
|0,01
|
|B. Petrol
|96,83
|96,83
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
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10:02XU100
Endeks 2, 684 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 37, 513.00 milyon TL de
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17:57SKBNK
Yüzde 9.58 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 181, 767, 959 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KOZAL, KOZAA
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 89 artarak (% 0.81 ) 2, 358
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, KRPLS, ULUUN, AKENR, TMSN, ZOREN, GLBMD, YEOTK, COSMO, SEGYO