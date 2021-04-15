***UFUK* *KERVT* *VESTL* *FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
15.04.2021 09:08
***UFUK******KERVT******VESTL******FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [UFUK, FORMT, KERVT, VESTL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928331
BIST
18:051.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
0
En Düşük
0
18:058,0561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0146
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1021
En Düşük
8,0318
18:059,6620
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0206
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7160
En Düşük
9,6437
18:05453,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,97
|Açılış
|: 453,29
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
453,50
En Düşük
449,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DZGYO
|3,82
|9.137.125
|% 79,10
|
|ARENA
|52,60
|41.193.211
|% 2,33
|
|AKBNK
|4,94
|395.257.801
|% 0,00
|
|AFYON
|4,15
|69.305.325
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,67
|55.284.488
|% 0,00
|
|AKBNK
|4,94
|395.257.801
|% 0,00
|
|AFYON
|4,15
|69.305.325
|% 0,00
|
|ALARK
|10,71
|55.042.538
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,67
|55.284.488
|% 0,00
|
|BLCYT
|18,73
|258.705.316
|% 0,00
|
|GARAN
|6,99
|1.505.068.326
|% 0,00
|
|EREGL
|17,52
|1.479.653.695
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,40
|779.496.205
|% 0,00
|
|SISE
|7,35
|687.820.914
|% 0,00
|
|SASA
|46,54
|677.764.318
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,15
|515.718.756
|% 0,00
|
|GARAN
|6,99
|1.505.068.326
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|337.831.415
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,25
|523.017.545
|% 0,00
|
|TSKB
|1,33
|190.589.053
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0478
|8,0561
|% -0,18
|
|Euro
|9,6462
|9,6620
|% -0,21
|
|Sterlin
|11,0968
|11,1524
|% 0,17
|
|Frank
|8,7122
|8,7647
|% 0,10
|
|Riyal
|2,1463
|2,1571
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|6,09
|
|Altın Gr.
|453
|453
|2,79
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.042
|-33,00
|
|Tam
|2.983
|3.060
|-33,85
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|-16,37
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,19
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,54
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|0,04
|
|B. Petrol
|66,63
|66,63
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HDFGS
Yüzde 8.26 oranında artışla 5.11 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 538, 159 adet işlem
-
17:57AVHOL
Yüzde 9.07 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 872, 641 adet işlem
-
17:56ISYAT
Yüzde 8.86 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 171, 796 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 86 üstünde . İşlem hacmi 15, 254.00 milyon TL de
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17:55CEOEM
Yüzde 9.93 oranında artışla 6.31 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 916, 618 adet işlem