***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor









***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 46.846.881 -466.028 9.773 20.675.408 13.317.151 53.893.528 -29.884.347 104.392.366 104.392.366Transferler-29.884.347 29.884.347Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)813 -5.838.431 -5.322.220 -11.159.838 -11.159.838Dönem Karı (Zararı)-5.322.220 -5.322.220 -5.322.220Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)813 -5.838.431 -5.837.618 -5.837.618Dönem Sonu Bakiyeler14 46.846.881 -466.028 10.586 14.836.977 13.317.151 24.009.181 -5.322.220 93.232.528 93.232.528Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 46.846.881 -466.028 12.794 115.387.732 13.317.151 24.009.181 -8.523.181 190.584.530 190.584.530Transferler-8.523.181 8.523.181Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-22.018 83.035.461 -14.972.702 68.040.741 68.040.741Dönem Karı (Zararı)-14.972.702 -14.972.702 -14.972.702Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-22.018 83.035.461 83.013.443 83.013.443Dönem Sonu Bakiyeler14 46.846.881 -466.028 -9.224 198.423.193 13.317.151 15.486.000 -14.972.702 258.625.271 258.625.271Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.835.376 11.951.340Dönem Karı (Zararı)-14.972.702 -5.322.220Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-14.972.702 -5.322.220Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler37.381.762 13.678.336Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9 1.116 1.268Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler396.175 272.156Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler396.175 272.156Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler12.629.345 9.676.213Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -228.023 -26.084Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 12.857.368 9.702.297Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler23.855.126 3.228.699Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7 500.000 500.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.573.684 3.595.224Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.225.017 6.205.734İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.225.017 6.205.734Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-103.192 353.511İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-235.056 177.395İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)131.864 176.116Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.197.566 -3.800.946İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.655.311 -3.548.239İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-542.255 -252.707Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-83.130 9.997Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.964.779 826.928İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.943.141 988.460İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-21.638 -161.532Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.835.376 11.951.340YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.143.671 113.842Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.849 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -5.849 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar-1.365.845 87.758İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-1.365.845 87.758Alınan Faiz228.023 26.084FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.764.470 -12.070.649İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış0 -3.200.077Ödenen Faiz-10.764.470 -8.870.572YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-72.765 -5.467Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi15.604 7.317NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-57.161 1.850DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 212.798 109.831DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 155.637 111.681Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 155.637 212.798Finansal Yatırımlar61.511 61.752Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4,21 61.511 61.752Ticari Alacaklar28.162.786 21.937.769İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 28.162.786 21.937.769Diğer Alacaklar9.006.734 8.903.542İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,21 399.936 164.880İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 8.606.798 8.738.662Peşin Ödenmiş Giderler391.057 96.981İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 391.057 96.981Diğer Dönen Varlıklar460.713 12.956İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 460.713 12.956ARA TOPLAM38.238.438 31.225.798Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar135.360 136.520TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR38.373.798 31.362.318DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar310.671.311 223.081.162Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar4 310.671.311 223.081.162Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 91.976.667 92.476.667Maddi Duran Varlıklar8.901 4.168Mobilya ve Demirbaşlar8 8.901 4.168Ertelenmiş Vergi Varlığı10 7.311.315 7.604.956TOPLAM DURAN VARLIKLAR409.968.194 323.166.953TOPLAM VARLIKLAR448.341.992 354.529.271KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5.133.397 2.935.831İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,21 4.563.706 2.908.395İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 569.691 27.436Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 89.078 65.031Diğer Borçlar4.406.899 2.442.120İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,21 3.746.077 1.802.936İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 660.822 639.184Kısa Vadeli Karşılıklar148.228 151.561Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 95.198 57.489Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 53.030 94.072Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler498.050 348.564İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 498.050 348.564ARA TOPLAM10.275.652 5.943.107TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.275.652 5.943.107UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar179.336.103 157.942.089İlişkili Taraflara Diğer Borçlar21 179.336.103 157.942.089Uzun Vadeli Karşılıklar104.966 59.545Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 104.966 59.545TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER179.441.069 158.001.634TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER189.716.721 163.944.741ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar258.625.271 190.584.530Ödenmiş Sermaye14 46.846.881 46.846.881Geri Alınmış Paylar (-)14 -466.028 -466.028Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-9.224 12.794Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.224 12.794Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.224 12.794Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)198.423.193 115.387.732Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)198.423.193 115.387.732Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)198.423.193 115.387.732Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 13.317.151 13.317.151Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15.486.000 24.009.181Net Dönem Karı veya Zararı-14.972.702 -8.523.181TOPLAM ÖZKAYNAKLAR258.625.271 190.584.530TOPLAM KAYNAKLAR448.341.992 354.529.271Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 2.483.361 10.727.955 -3.403.807 5.612.963Satışların Maliyeti17 -3.738.093 -3.205.262 -1.902.695 -1.254.732 7.522.693 -5.306.502 3.944.666BRÜT KAR (ZARAR)-1.254.732 7.522.693 -5.306.502 3.944.666Genel Yönetim Giderleri16 -1.048.104 -1.087.160 -590.064 -577.864Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 2.701.493 911.341 1.974.764 435.626Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -2.371.120 -957.009 -1.921.876 -649.147ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.972.463 6.389.865 -5.843.678 3.153.281Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 3.204.197 35.950 1.484.833 9.948Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -460.447 -2.549 -460.287 -2.548FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)771.287 6.423.266 -4.819.132 3.160.681Finansman Gelirleri19 6.558.507 5.502.228 3.792.122 2.989.556Finansman Giderleri19 -26.558.038 -18.711.801 -13.129.892 -9.148.244SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-19.228.244 -6.786.307 -14.156.902 -2.998.007Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4.255.542 1.464.087 3.149.002 681.805Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 4.255.542 1.464.087 3.149.002 681.805SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-14.972.702 -5.322.220 -11.007.900 -2.316.202DÖNEM KARI (ZARARI)-14.972.702 -5.322.220 -11.007.900 -2.316.202Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-14.972.702 -5.322.220 -11.007.900 -2.316.202Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Zarar 15 -0,32000000 -0,11000000 -0,23000000 -0,05000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-22.018 813 -167 -436Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-22.018 813 -167 -436Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar83.035.461 -5.838.431 75.250.887 15.569.149Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)83.035.461 -5.838.431 75.250.887 15.569.149Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)4 83.035.461 -5.838.431 75.250.887 15.569.149DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)83.013.443 -5.837.618 75.250.720 15.568.713TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)68.040.741 -11.159.838 64.242.820 13.252.511Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları68.040.741 -11.159.838 64.242.820 13.252.511http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867638BIST