***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor









-29.884.347 29.884.347Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.534 40.220.302 -6.839.851 33.382.985 33.382.985Dönem Karı (Zararı)-6.839.851 -6.839.851 -6.839.851Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.534 40.220.302 40.222.836 40.222.836Dönem Sonu Bakiyeler14 46.846.881 -466.028 12.307 60.895.710 13.317.151 24.009.181 -6.839.851 137.775.351 137.775.351Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 46.846.881 -466.028 12.794 115.387.732 13.317.151 24.009.181 -8.523.181 190.584.530 190.584.530Transferler-8.523.181 8.523.181Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-16.685 176.450.355 -14.050.058 162.383.612 162.383.612Dönem Karı (Zararı)-14.050.058 -14.050.058 -14.050.058Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-16.685 176.450.355 176.433.670 176.433.670Dönem Sonu Bakiyeler14 46.846.881 -466.028 -3.891 291.838.087 13.317.151 15.486.000 -14.050.058 352.968.142 352.968.142Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.072.477 8.728.928Dönem Karı (Zararı)-14.050.058 -6.839.851Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-14.050.058 -6.839.851Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler23.447.771 19.048.891Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9 1.675 1.902Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler730.246 251.155Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler730.246 251.155Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler11.555.107 15.413.221Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -357.224 -46.906Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 11.912.331 15.460.127Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler10.410.743 2.632.613Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7 750.000 750.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler12.674.764 -3.480.112Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.021.348 883.512İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.021.348 883.512Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-320.141 225.329İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-297.024 289.877İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-23.117 -64.548Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.597.636 -5.692.707İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.474.867 -5.616.820İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-122.769 -75.887Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-83.853 44.147Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.697.742 1.059.607İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)18.744.188 1.217.385İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-46.446 -157.778Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları22.072.477 8.728.928YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-12.448.625 3.466.118Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.849 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -5.849 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar-12.800.000 3.419.212İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-12.800.000 3.419.212Alınan Faiz357.224 46.906FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.089.623 -12.152.429İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış0 1.406.236Ödenen Faiz-10.089.623 -13.558.665YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-465.771 42.617Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi417.663 5.935NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-48.108 48.552DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 212.798 109.831DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 164.690 158.383Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 164.690 212.798Finansal Yatırımlar67.158 61.752Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4,23 67.158 61.752Ticari Alacaklar24.959.117 21.937.769İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 24.959.117 21.937.769Diğer Alacaklar9.223.683 8.903.542İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,21 461.904 164.880İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 8.761.779 8.738.662Peşin Ödenmiş Giderler270.572 96.981İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 270.572 96.981Diğer Dönen Varlıklar992.267 12.956İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 992.267 12.956ARA TOPLAM35.677.487 31.225.798Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar134.779 136.520TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR35.812.266 31.362.318DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar409.210.229 223.081.162Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar4,23 409.210.229 223.081.162Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 91.726.667 92.476.667Maddi Duran Varlıklar8.342 4.168Mobilya ve Demirbaşlar8 8.342 4.168Ertelenmiş Vergi Varlığı10 1.950.549 7.604.956TOPLAM DURAN VARLIKLAR502.895.787 323.166.953TOPLAM VARLIKLAR538.708.053 354.529.271KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5.533.467 2.935.831İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,21 5.383.262 2.908.395İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 150.205 27.436Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 61.806 65.031Diğer Borçlar685.630 2.442.120İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,21 1.802.936İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 685.630 639.184Kısa Vadeli Karşılıklar158.441 151.561Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 93.267 57.489Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 65.174 94.072Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler703.734 348.564İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 703.734 348.564ARA TOPLAM7.143.078 5.943.107TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.143.078 5.943.107UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar178.489.213 157.942.089İlişkili Taraflara Diğer Borçlar21 178.489.213 157.942.089Uzun Vadeli Karşılıklar107.620 59.545Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 107.620 59.545TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER178.596.833 158.001.634TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER185.739.911 163.944.741ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar352.968.142 190.584.530Ödenmiş Sermaye14 46.846.881 46.846.881Geri Alınmış Paylar (-)14 -466.028 -466.028Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.891 12.794Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.891 12.794Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.891 12.794Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)291.838.087 115.387.732Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)291.838.087 115.387.732Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)291.838.087 115.387.732Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 13.317.151 13.317.151Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15.486.000 24.009.181Net Dönem Karı veya Zararı-14.050.058 -8.523.181TOPLAM ÖZKAYNAKLAR352.968.142 190.584.530TOPLAM KAYNAKLAR538.708.053 354.529.271Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 12.183.747 16.201.080 9.700.386 5.473.125Satışların Maliyeti17 -5.805.428 -5.002.225 -2.067.335 -1.796.963TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.378.319 11.198.855 7.633.051 3.676.162BRÜT KAR (ZARAR)6.378.319 11.198.855 7.633.051 3.676.162Genel Yönetim Giderleri16 -1.499.924 -1.554.660 -451.820 -467.500Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 3.820.903 1.741.710 1.119.410 830.369Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -4.511.159 -2.141.065 -2.140.039 -1.184.056ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.188.139 9.244.840 6.160.602 2.854.975Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 6.373.147 60.994 3.168.950 25.044Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -460.447 -8.153 -5.604FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.100.839 9.297.681 9.329.552 2.874.415Finansman Gelirleri19 8.994.726 10.117.886 2.436.219 4.615.658Finansman Giderleri19 -37.165.757 -28.184.666 -10.607.719 -9.472.865SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-18.070.192 -8.769.099 1.158.052 -1.982.792Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4.020.134 1.929.248 -235.408 465.161Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 4.020.134 1.929.248 -235.408 465.161SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-14.050.058 -6.839.851 922.644 -1.517.631DÖNEM KARI (ZARARI)-14.050.058 -6.839.851 922.644 -1.517.631Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-14.050.058 -6.839.851 922.644 -1.517.631Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Zarar 15 -0,30000000 -0,15000000 0,02000000 -0,03000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-16.685 2.534 5.333 1.721Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-16.685 2.534 5.333 1.721Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar176.450.355 40.220.302 93.414.894 46.058.733Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)176.450.355 40.220.302 93.414.894 46.058.733Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)4 176.450.355 40.220.302 93.414.894 46.058.733DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)176.433.670 40.222.836 93.420.227 46.060.454TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)162.383.612 33.382.985 94.342.871 44.542.823Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları162.383.612 33.382.985 94.342.871 44.542.823http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884460BIST