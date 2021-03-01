***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor









***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler46.846.881 -466.028 9.773 20.675.408 13.317.151 53.893.528 -29.884.347 104.392.366 104.392.366Transferler-29.884.347 29.884.347 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.021 94.712.324 -8.523.181 86.192.164 86.192.164Dönem Karı (Zararı)-8.523.181 -8.523.181 -8.523.181Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.021 94.712.324 94.715.345 94.715.3452.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler46.846.881 -466.028 12.794 115.387 -22.591 194.947.125 26.960.370 221.884.904 221.884.904Dönem Karı (Zararı)26.960.370 26.960.370 26.960.370Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-22.591 194.947.125 194.924.534 194.924.534Dönem Sonu Bakiyeler46.846.881 -466.028 -9.797 310.334.857 13.317.151 15.486.000 26.960.370 412.469.434 412.469.434Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.451.384 2.902.270Dönem Karı (Zararı)26.960.370 -8.523.181Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)26.960.370 -8.523.181Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-20.465.251 21.301.045Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 2.472 2.536Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler349.574 241.381Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler349.574 241.381Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler74.922 -25.584Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 82.096 -19.994Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 -7.174 -5.590Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-9.011.014 23.424.419Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -24.976.464 -175.386Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 15.965.450 23.599.805Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler18-19-20 5.818.975 4.163.083Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-14.622.861 -3.904.412Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler7 -14.622.861 -3.904.412Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 -3.077.319 -2.600.378İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.956.265 -9.875.594Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10.026.084 -4.768.236İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10.026.084 -4.768.236Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-86.664 229.681İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-304.521 193.134İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)217.857 36.547Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.564.396 -5.080.760İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.894.277 -4.909.366İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)329.881 -171.394Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-6.768 5.310Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.171.999 -35.369İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.802.936 -200.674İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-369.063 165.305İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler760.008 -226.220Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)760.008 -226.220Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları12.451.384 2.902.270YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.907.628 -485.202Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.580 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8-9 -11.580 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -2.457.139 -660.588Alınan Faiz561.091 175.386FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.713.128 -2.325.216İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış2.971.243 18.436.901Ödenen Faiz-13.684.371 -20.762.117YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-169.372 91.852Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi101.785 11.115NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-67.587 102.967DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ212.798 109.831DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ145.211 212.798Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 145.211 212.798Finansal Yatırımlar95.871 61.752Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar95.871 61.752Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar4, 21 95.871 61.752Ticari Alacaklar11.562.111 21.937.769İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 11.562.111 21.937.769Diğer Alacaklar8.990.206 8.903.542İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11, 21 469.401 164.880İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 8.520.805 8.738.662Peşin Ödenmiş Giderler156.325 96.981İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 156.325 96.981Diğer Dönen Varlıklar83.949 12.956İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 83.949 12.956ARA TOPLAM21.033.673 31.225.798Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar134.198 136.520TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR21.167.871 31.362.318DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar450.268.112 223.081.162Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar4 450.268.112 223.081.162Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 109.556.667 92.476.667Maddi Duran Varlıklar13.276 4.168Mobilya ve Demirbaşlar8 13.276 4.168Ertelenmiş Vergi Varlığı10 0 7.604.956TOPLAM DURAN VARLIKLAR559.838.055 323.166.953TOPLAM VARLIKLAR581.005.926 354.529.271KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar371.435 2.935.831İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5, 21 14.118 2.908.395İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 357.317 27.436Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar58.263 65.031Diğer Borçlar270.121 2.442.120İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11, 21 0 1.802.936İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 270.121 639.184Kısa Vadeli Karşılıklar186.280 151.561Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 99.382 57.489Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 86.898 94.072Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.270.706 348.564İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 1.270.706 348.564ARA TOPLAM2.156.805 5.943.107TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.156.805 5.943.107UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar144.699.798 157.942.089İlişkili Taraflara Diğer Borçlar21 144.699.798 157.942.089Uzun Vadeli Karşılıklar127.987 59.545Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 127.987 59.545Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü10 21.551.902 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER166.379.687 158.001.634TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER168.536.492 163.944.741ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar412.469.434 190.584.530Ödenmiş Sermaye14 46.846.881 46.846.881Geri Alınmış Paylar (-)14 -466.028 -466.028Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-9.797 12.794Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.797 12.794Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.797 12.794Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)310.334.857 115.387.732Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)310.334.857 115.387.732Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)310.334.857 115.387.732Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13.317.151 13.317.151Yasal Yedekler14 6.758.642 6.758.642Diğer Kısıtlanmış Yedekler14 6.558.509 6.558.509Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15.486.000 24.009.181Net Dönem Karı veya Zararı26.960.370 -8.523.181TOPLAM ÖZKAYNAKLAR412.469.434 190.584.530TOPLAM KAYNAKLAR581.005.926 354.529.271Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 17.318.726 21.735.375Satışların Maliyeti17 -7.901.473 -7.403.919TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.417.253 14.331.456BRÜT KAR (ZARAR)9.417.253 14.331.456Genel Yönetim Giderleri16 -2.118.532 -2.024.546Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 18.569.138 7.898.303Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -3.487.962 -2.613.537ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)22.379.897 17.591.676Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 7.928.744 3.784.189Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -3.391.174 -2.253.535FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)26.917.467 19.122.330Finansman Gelirleri19 45.710.282 7.308.682Finansman Giderleri19 -48.744.698 -37.554.571SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)23.883.051 -11.123.559Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.077.319 2.600.378Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 3.077.319 2.600.378SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)26.960.370 -8.523.181DÖNEM KARI (ZARARI)26.960.370 -8.523.181Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları26.960.370 -8.523.181Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-22.591 3.021Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-22.591 3.021Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar194.947.125 94.712.324Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)194.947.125 94.712.324Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)4 194.947.125 94.712.324DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)194.924.534 94.715.345TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)221.884.904 86.192.164Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları221.884.904 86.192.164http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914040BIST