***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor









***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler46.846.881 -466.028 12.794 115.387.732 13.317.151 24.009.181 -8.523.181 190.584.530 190.584.530Transferler-8.523.181 8.523.181Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-21.851 7.784.574 -3.964.802 3.797.921 3.797.921Dönem Karı (Zararı)-3.964.802 -3.964.802 -3.964.802Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-21.851 7.784.574 7.762.723 7.762.723Dönem Sonu Bakiyeler46.846.881 -466.028 -9.057 123.172.306 13.317.151 15.486.000 -3.964.802 194.382.451 194.382.451Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler46.846.881 -466.028 -9.057 310.334.857 13.317.151 15.486.000 26.960.370 412.469.434 412.469.434Transferler26.960.370 -26.960.370Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.696 -66.973.152 -7.704.696 -74.672.152 -74.672.152Dönem Karı (Zararı)-7.704.696 -7.704.696 -7.704.696Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.696 -66.973.152 -66.967.456 -66.967.456Dönem Sonu Bakiyeler46.846.881 -466.028 -4.101 243.361.705 13.317.151 42.446.370 -7.704.696 337.797.282 337.797.282Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-134.861 -16.196.483Dönem Karı (Zararı)-7.704.696 -3.964.802Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler12.145.208 -5.081.143Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 0 558Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler42.705 94.854Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 42.705 94.854Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler49.462 41.350Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 24.587 14.835Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 24.875 26.515Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.274.417 -6.366.942Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -125.634 -113.999Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 5.400.051 -6.252.943Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler18-19-20 8.712.159 2.505.577Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -250.000Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler7 0 -250.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 -1.933.535 -1.106.540Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.575.373 -7.150.538Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.704.077 -8.684.953İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.704.077 -8.684.953Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-93.566 -310.053İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.831 -117.528İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-87.735 -192.525Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.650.720 1.823.059İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.590.384 1.694.080İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)60.336 128.979Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)33.867 31.108Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21.422 -468.006İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -481.187İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)21.422 13.181İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler516.261 458.307Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)516.261 458.307Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-134.861 -16.196.483YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI6.030.721 108.150Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.580 -5.849Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -11.580 -5.849Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5.916.667 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz125.634 113.999FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.941.845 16.189.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış-1.117.668İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış21.506.710Ödenen Faiz-4.824.177 -5.317.710YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-45.985 100.667Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi101.785 9.734NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)55.800 110.401DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 145.211 212.798DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 201.011 323.199Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 201.011 145.211Finansal Yatırımlar88.663 95.871Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar88.663 95.871Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar4, 21 88.663 95.871Ticari Alacaklar20.223.483 11.562.111İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 20.223.483 11.562.111Diğer Alacaklar9.083.772 8.990.206İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11, 21 475.232 469.401İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 8.608.540 8.520.805Peşin Ödenmiş Giderler41.148 156.325İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 41.148 156.325Diğer Dönen Varlıklar2.560 83.949İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 2.560 83.949ARA TOPLAM29.640.637 21.033.673Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar133.617 134.198TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR29.774.254 21.167.871DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar381.154.009 450.268.112Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar4 381.154.009 450.268.112Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 103.640.000 109.556.667Maddi Duran Varlıklar26.342 13.276Mobilya ve Demirbaşlar8 26.342 13.276TOPLAM DURAN VARLIKLAR484.820.351 559.838.055TOPLAM VARLIKLAR514.594.605 581.005.926KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4.022.155 371.435İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,21 3.604.502 14.118İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 417.653 357.317Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar92.130 58.263Diğer Borçlar291.543 270.121İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 291.543 270.121Kısa Vadeli Karşılıklar225.566 186.280Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 113.793 99.382Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 111.773 86.898Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.582.611 1.270.706İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 1.582.611 1.270.706ARA TOPLAM6.214.005 2.156.805TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.214.005 2.156.805UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar152.973.435 144.699.798İlişkili Taraflara Diğer Borçlar21 152.973.435 144.699.798Uzun Vadeli Karşılıklar131.043 127.987Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 131.043 127.987Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü10 17.478.840 21.551.902TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER170.583.318 166.379.687TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER176.797.323 168.536.492ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar337.797.282 412.469.434Ödenmiş Sermaye14 46.846.881 46.846.881Geri Alınmış Paylar (-)14 -466.028 -466.028Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.101 -9.797Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.101 -9.797Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.101 -9.797Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)243.361.705 310.334.857Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)243.361.705 310.334.857Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)243.361.705 310.334.857Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13.317.151 13.317.151Yasal Yedekler14 6.758.642 6.758.642Diğer Kısıtlanmış Yedekler14 6.558.509 6.558.509Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları42.446.370 15.486.000Net Dönem Karı veya Zararı-7.704.696 26.960.370TOPLAM ÖZKAYNAKLAR337.797.282 412.469.434TOPLAM KAYNAKLAR514.594.605 581.005.926Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 6.309.668 5.887.168Satışların Maliyeti17 -1.812.216 -1.835.398TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.497.452 4.051.770BRÜT KAR (ZARAR)4.497.452 4.051.770Genel Yönetim Giderleri16 -871.217 -458.040Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 1.306.963 726.729Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -331.765 -449.244ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.601.433 3.871.215Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 2.821.908 1.719.364Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -569 -160FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.422.772 5.590.419Finansman Gelirleri19 1.480.695 2.766.385Finansman Giderleri19 -18.541.698 -13.428.146SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-9.638.231 -5.071.342Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.933.535 1.106.540Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 1.933.535 1.106.540SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-7.704.696 -3.964.802DÖNEM KARI (ZARARI)-7.704.696 -3.964.802Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-7.704.696 -3.964.802Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar5.696 -21.851Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.696 -21.851Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-66.973.152 7.784.574Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-66.973.152 7.784.574Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)4 -66.973.152 7.784.574DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-66.967.456 7.762.723TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-74.672.152 3.797.921Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-74.672.152 3.797.921http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933625BIST