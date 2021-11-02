***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2021-30.06.2021Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarDipnot 18Değişikliğin NedeniSınıflandırma değişikliğiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiVarAçıklamalarGerçeğe Uygun Değer Farkı Özkaynaklarda Muhasebeleştiren Finansal Varlıklar olarak değerlendirilen, Kerevitaş Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. paylarının İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fon'una devri esnasında oluşan ve 30 Haziran 2021 dönemi finansal tablolarında kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilen 123,963,281 TL tutarında 'Finansal Yatırım Satış Karı', 'Kapsamlı Gelir veya Gider Tablosu'na sınıflandırılmıştır. İlgili düzeltme 30 Eylül 2021 dönemi finansal tablolarında düzeltilmiş olup Dipnot 18'de ayrıca açıklanmıştır. Saygılarımızla, Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974080BIST