***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
02.11.2021 20:10
***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021-30.06.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Dipnot 18
Değişikliğin Nedeni
Sınıflandırma değişikliği
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Var
Açıklamalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Özkaynaklarda Muhasebeleştiren Finansal Varlıklar olarak değerlendirilen, Kerevitaş Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. paylarının İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fon'una devri esnasında oluşan ve 30 Haziran 2021 dönemi finansal tablolarında kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilen 123,963,281 TL tutarında 'Finansal Yatırım Satış Karı', 'Kapsamlı Gelir veya Gider Tablosu'na sınıflandırılmıştır. İlgili düzeltme 30 Eylül 2021 dönemi finansal tablolarında düzeltilmiş olup Dipnot 18'de ayrıca açıklanmıştır. Saygılarımızla, Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974080
BIST
18:051.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,27
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
18:059,5870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0507
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6103
En Düşük
9,4675
18:0511,1202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0456
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1444
En Düşük
10,9907
18:05551,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,65
|Açılış
|: 551,49
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
553,35
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VANGD
|6,49
|42.079.344
|% 10,00
|
|FRIGO
|23,56
|47.144.799
|% 9,99
|
|DOBUR
|64,40
|26.802.130
|% 9,99
|
|VERTU
|23,38
|138.682.981
|% 9,97
|
|RODRG
|14,57
|3.250.810
|% 9,96
|
|KRGYO
|6,66
|49.606.608
|% -10,00
|
|BASGZ
|34,58
|218.719.802
|% -9,99
|
|NUGYO
|12,64
|42.587.890
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|MAKTK
|3,29
|18.238.155
|% -9,86
|
|GARAN
|10,16
|3.469.608.760
|% 0,30
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|THYAO
|15,49
|1.332.376.055
|% 1,37
|
|SISE
|8,62
|889.888.886
|% 1,06
|
|AKBNK
|6,07
|857.998.663
|% 2,02
|
|GARAN
|10,16
|3.469.608.760
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,83
|851.690.966
|% 1,07
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|GSRAY
|4,21
|795.998.889
|% 6,05
|
|EKGYO
|2,03
|326.567.777
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5851
|9,5870
|% 0,53
|
|Euro
|11,1083
|11,1202
|% 0,41
|
|Sterlin
|13,0190
|13,0843
|% 0,20
|
|Frank
|10,4475
|10,5104
|% 0,01
|
|Riyal
|2,5495
|2,5623
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|-3,82
|
|Altın Gr.
|552
|552
|1,90
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,25
|-0,13
|
|B. Petrol
|84,58
|84,58
|-0,13
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, EREGL, KOZAL
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 01 kaybederek (% -0.15 ) 1, 345
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, FRIGO, ERBOS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BASGZ, BIOEN, TSPOR, NUGYO, KRGYO
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17:59
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