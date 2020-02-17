***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteBoğaziçi Kurumlar Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2019 yılı 4. dönem geçici vergi beyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2020Açıklamalar2019 yılı dördüncü dönem geçici vergi beyannamesi ile beraber Boğaziçi kurumlar Vergi Dairesi'ne sunulmuş olan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Gelir Tablosu ektedir. Ekte sunulan Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819680BIST