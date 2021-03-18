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***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.03.2021 12:54



***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 17.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.04.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
UFUK, TREFNFK00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
UFUK, TREFNFK00017 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre ticari zararı olduğu için kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ufuk Yatırım Kar dağıtım tablosu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918984


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