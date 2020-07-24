***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGöcek Mah. Sahil yolu Caddesi, Göcek Beldesi, Fethiye-Muğla adresinde mukim Rixos Premium Göcek unvanlı tesisin işletmecisi Fine Otel Turizm İşletmecilik A.Ş. ile şirketimiz arasında akdedilen kira sözleşmesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.Ek protokol ile Covid etkisinin turizm gelirlerinde yaratmış olduğu negatif etkiden dolayı, işletmeci tarafından şirketimize ödenecek olan, 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arası kira bedelinin yalnızca hasılat kira bedeli olarak ödenmesine, hasılat kira bedelinin ise Rixos Premium Göcek unvanlı tesisin 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arası yıllık cirosunun %20'si olmasına karar verilmiştir.Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861792BIST