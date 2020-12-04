***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. (İstanbul Portföy) tarafından kuruluş aşamasında olan ve şirketimizin de portföyünde yer alan halka açık şirket payları ile katılım sağlayacağı bir Serbest Özel Fona ilişkin olarak İstanbul Portföy ile SPK'nın fonun kuruluşuna izni vermesi halinde yürürlüğe girecek bir protokol imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891320BIST