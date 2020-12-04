***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.12.2020 09:21
***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. (İstanbul Portföy) tarafından kuruluş aşamasında olan ve şirketimizin de portföyünde yer alan halka açık şirket payları ile katılım sağlayacağı bir Serbest Özel Fona ilişkin olarak İstanbul Portföy ile SPK'nın fonun kuruluşuna izni vermesi halinde yürürlüğe girecek bir protokol imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891320
BIST
12:101.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,17
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
12:107,7926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0208
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7649
12:109,4838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0369
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
12:10461,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,04
|Açılış
|: 461,42
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
459,68
BIST En Aktif Hisseler12:05
|RYGYO
|6,71
|29.076.718
|% 10,00
|
|ERBOS
|35,56
|32.672.830
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,54
|217.330
|% 9,93
|
|SILVR
|5,69
|28.507.192
|% 9,85
|
|BEYAZ
|10,90
|6.798.591
|% 9,11
|
|ARTI
|5,93
|557.556
|% -9,88
|
|KERVN
|1,12
|368.196
|% -9,68
|
|SAFKR
|15,20
|6.333.354
|% -8,87
|
|EUKYO
|4,45
|5.271.304
|% -7,48
|
|KLMSN
|19,11
|9.448.282
|% -5,11
|
|TSKB
|1,98
|901.948.958
|% -3,88
|
|GARAN
|9,17
|499.453.558
|% -0,33
|
|SELEC
|17,41
|407.812.983
|% 4,44
|
|TKNSA
|15,49
|406.747.121
|% -3,97
|
|SISE
|6,99
|393.771.059
|% 0,00
|
|TSKB
|1,98
|901.948.958
|% -3,88
|
|IHLAS
|1,19
|159.586.053
|% -3,25
|
|EKGYO
|2,18
|248.494.317
|% 0,46
|
|PETKM
|4,32
|381.117.035
|% 1,41
|
|IHLGM
|1,32
|107.927.690
|% 0,00
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7958
|7,7989
|% 0,35
|
|Euro
|9,4865
|9,4945
|% 0,50
|
|Sterlin
|10,4408
|10,4932
|% 0,16
|
|Frank
|8,7197
|8,7722
|% 0,37
|
|Riyal
|2,0735
|2,0839
|% 0,36
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-0,23
|
|Altın Gr.
|461
|462
|1,26
|
|Cumhuriyet
|3.062
|3.109
|-1,00
|
|Tam
|3.047
|3.124
|-1,47
|
|Yarım
|1.473
|1.511
|-0,71
|
|Çeyrek
|739
|756
|-0,35
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,25
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,04
|
|B. Petrol
|49,68
|49,68
|0,97
|
Seans Raporu
12:05
daha fazla
-
12:15KAREL
Yüzde 5.06 oranında artışla 20.34 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 221, 973 adet işlem
-
12:14ARMDA
Yüzde 6.64 oranında artışla 52.70 lira fiyatla işlem gören hissede 118, 323 adet işlem
-
12:13XU100
Endeks 1, 332 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 7, 672.00 milyon TL de
-
12:13SILVR
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 125, 361 adet işlem
-
12:12INVEO
Yüzde 6.06 oranında artışla 37.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 483, 913 adet işlem