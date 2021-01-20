***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar16 Aralık 2016 tarihli KAP açıklamamızda yer verilen , Şirketimiz tarafından devir alınan Horizon Hızlı Tüketim Ürünleri Üretim Pazarlama Satış ve Ticaret A.Ş. ve İzsal Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. arasında imzalanan 01/12/2012 tarihli Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 4.Cadde N1 Ümraniye/İSTANBUL adresinde bulunan taşınmaz ile ilgili Kira Sözleşmesindeki Kiracılık Hak ve Yükümlülükleri mülk sahibi şirketin söz konusu mülkü satması neticesinde karşılıklı fesh edilmiş olup, kalan süreye ait kira bedeli tazminat olarak mülk sahibinden tahsil edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903549BIST