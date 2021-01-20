***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.01.2021 18:22
***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16 Aralık 2016 tarihli KAP açıklamamızda yer verilen , Şirketimiz tarafından devir alınan Horizon Hızlı Tüketim Ürünleri Üretim Pazarlama Satış ve Ticaret A.Ş. ve İzsal Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. arasında imzalanan 01/12/2012 tarihli Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 4.Cadde N1 Ümraniye/İSTANBUL adresinde bulunan taşınmaz ile ilgili Kira Sözleşmesindeki Kiracılık Hak ve Yükümlülükleri mülk sahibi şirketin söz konusu mülkü satması neticesinde karşılıklı fesh edilmiş olup, kalan süreye ait kira bedeli tazminat olarak mülk sahibinden tahsil edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903549
BIST
18:051.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,34
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.552
18:057,4016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0631
|Açılış
|: 7,4520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4815
En Düşük
7,3926
18:058,9722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0852
|Açılış
|: 9,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0885
En Düşük
8,9518
18:05444,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,73
|Açılış
|: 444,43
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
446,31
En Düşük
438,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TURGG
|184,80
|112.302.347
|% 10,00
|
|ULUUN
|14,21
|190.128.242
|% 9,98
|
|INVEO
|103,60
|69.739.933
|% 9,98
|
|VERTU
|17,52
|86.248.947
|% 9,98
|
|KONTR
|37,94
|132.820.188
|% 9,97
|
|ARTI
|8,46
|2.915.072
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,34
|525.463
|% -10,00
|
|PSDTC
|37,04
|15.041.288
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|15.041.288
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|15.041.288
|% -9,97
|
|ODAS
|3,80
|262.127.821
|% -0,52
|
|IHLGM
|1,45
|252.883.193
|% 2,11
|
|SOKM
|14,45
|247.291.550
|% 3,44
|
|PGSUS
|78,25
|237.584.246
|% -2,19
|
|HLGYO
|3,52
|235.155.053
|% 0,57
|
|IHLGM
|1,45
|252.883.193
|% 2,11
|
|PEKGY
|2,45
|115.545.480
|% -5,04
|
|HDFGS
|3,69
|143.245.842
|% 5,43
|
|TURSG
|7,10
|128.508.701
|% 0,28
|
|OYAKC
|8,70
|153.514.168
|% -1,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3920
|7,4016
|% -0,85
|
|Euro
|8,9556
|8,9722
|% -0,94
|
|Sterlin
|10,0732
|10,1237
|% -0,72
|
|Frank
|8,2814
|8,3313
|% -1,02
|
|Riyal
|1,9669
|1,9767
|% -0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|27,73
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,79
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|16,00
|
|Tam
|2.934
|3.007
|23,06
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|11,15
|
|Çeyrek
|711
|727
|5,58
|
|Gümüş.Ons
|25,72
|25,75
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|56,38
|56,38
|0,48
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58JANTS
Yüzde 5.14 oranında artışla 532.00 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 001 adet işlem
-
17:57ULUUN
Yüzde 9.67 oranında artışla 14.17 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 672, 793 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, PGSUS, ISCTR
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 39 artarak (% 0.17 ) 1, 391
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEREL, FLAP, VAKFN, BAGFS, KONTR, DOAS, BEYAZ, DZGYO, TURGG, FMIZP