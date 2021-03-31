***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürü Sn. Nagihan Şengül Karpuz'un ayrılması ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sn. Eren Mantaş atanmıştır. Şirketimiz Genel Müdürü olarak da Sn. Eren Mantaş görevlendirilmiştir.Saygılarımızla,Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922325BIST